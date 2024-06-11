今日有咩波｜歐國盃最後練兵有保留 葡萄牙難炒愛爾蘭

歐國盃決賽周爭標熱門之一的葡萄牙，今晚深夜迎來最後一場熱身賽，主場鬥愛爾蘭。葡軍兩老包括傳奇前鋒基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)與「殺人王」中堅比比(Pepe)都有望落場；只是大賽在即，主帥羅拔圖馬天尼斯(Martinez)應會主力操練陣法，球員錫身下難望輕取無顧慮的愛爾蘭，寧取讓球主客和受讓[+2]客勝。(球賽編號FB7288，6月12日02:45開賽)
葡萄牙本月已踢兩場熱身賽，先以4比2大炒芬蘭，上仗1比2不敵克羅地亞。馬天尼斯賽後聲言滿意球員作戰態度及演出，唯一不滿就只有戰果。他指出防線有人腳更換及測試，不穩屬正常；但同時大讚24歲波圖門將迪奧高哥斯達(Diogo Costa)。
至於上周五才歸隊兩員大將，39歲的「C朗」與41歲的比比，上仗後備席上小休回氣，料二人今場有望落場輕舒腳頭，拾回比賽狀態。利物浦前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)上仗後備披甲攻入一球，今場有望與般奴費南迪斯(Fernandes)正選上陣。
愛爾蘭料新兵地標戰
愛爾蘭上仗2比1力克歐國盃決賽周分子匈牙利，表現討好。雖然愛軍無緣亮相決賽周，但在看守教練、前曼聯球星奧沙(O’Shea)帶領下，球員相當落力。奧沙賽前透露，效力李斯特城、之前在掙扎為愛爾蘭或英格蘭出戰的前鋒湯卡隆(Tom Cannon)，今仗有望作國家隊地標戰。至於效力般尼茅夫的門將查維亞斯(Travers)，上仗因撞婚期缺陣，今場料取代基利靴(Kelleher)擔正。鋒線上，上仗為球隊奠勝的柏洛治(Parrott)有望正選，全隊憑門志與葡軍一戰。
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