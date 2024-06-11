今日有咩波｜歐國盃最後練兵有保留 葡萄牙難炒愛爾蘭

歐國盃決賽周爭標熱門之一的葡萄牙，今晚深夜迎來最後一場熱身賽，主場鬥愛爾蘭。葡軍兩老包括傳奇前鋒基斯坦奴朗拿度(Cristiano Ronaldo)與「殺人王」中堅比比(Pepe)都有望落場；只是大賽在即，主帥羅拔圖馬天尼斯(Martinez)應會主力操練陣法，球員錫身下難望輕取無顧慮的愛爾蘭，寧取讓球主客和受讓[+2]客勝。(球賽編號FB7288，6月12日02:45開賽)

葡萄牙本月已踢兩場熱身賽，先以4比2大炒芬蘭，上仗1比2不敵克羅地亞。馬天尼斯賽後聲言滿意球員作戰態度及演出，唯一不滿就只有戰果。他指出防線有人腳更換及測試，不穩屬正常；但同時大讚24歲波圖門將迪奧高哥斯達(Diogo Costa)。

至於上周五才歸隊兩員大將，39歲的「C朗」與41歲的比比，上仗後備席上小休回氣，料二人今場有望落場輕舒腳頭，拾回比賽狀態。利物浦前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)上仗後備披甲攻入一球，今場有望與般奴費南迪斯(Fernandes)正選上陣。