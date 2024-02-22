今日有咩波｜歐戰主場王擺擂台 羅馬迎飛燕諾「大」激鬥

歐霸淘汰圈附加賽次回合，羅馬回師主場再鬥飛燕諾。首回合雙方雖握手言和，但其實合力炮製大量射門。羅馬今屆歐戰主場厲害，飛燕諾客場失球數字高企，預期兩隊只能活一隊下，踢法隨時比上次更進取；足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，吼「大」啱數！(球賽編號FB1850，2月23日04:00開賽) 羅馬今屆歐霸分組賽主場3戰全勝，轟入9球0失球；接連擊敗塞維特、布拉格斯拉維亞與舒列夫，主場威力十足。上輪意甲，羅馬半力出戰下，仍作客3比0大炒費辛隆尼，保持前列位置；預期該仗半場被收起的盧卡古，全場只列後備未有落場的保羅戴巴拿等主力，今夜悉數復任正選，必定搏命。

飛燕諾料以攻為守 從歐聯降格打歐霸的飛燕諾，上半季在歐聯所得的6分，全在主場取得，歐霸淘汰賽附加賽首回合，亦能與來訪的羅馬踢成1比1；反觀這支荷甲勁旅作客馬德里體育會、拉素與些路迪，全軍盡墨。飛燕諾上輪聯賽主場鬥華域克，以眾敵寡超過半場時間下，最終僅憑防中韋費亞尾段建功，1球小勝對手，保持所有賽事計11場不敗；今戰出訪主場聲勢浩大的羅馬，防線要保持不失難度頗高，且看以攻為守，能否憑近期勇態，殺對手一個措手不及。