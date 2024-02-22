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波經
2024-02-22 04:30:21
日報

今日有咩波｜歐戰主場王擺擂台 羅馬迎飛燕諾「大」激鬥

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歐霸淘汰圈附加賽次回合，羅馬回師主場再鬥飛燕諾。首回合雙方雖握手言和，但其實合力炮製大量射門。羅馬今屆歐戰主場厲害，飛燕諾客場失球數字高企，預期兩隊只能活一隊下，踢法隨時比上次更進取；足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，吼「大」啱數！(球賽編號FB1850，2月23日04:00開賽)

羅馬今屆歐霸分組賽主場3戰全勝，轟入9球0失球；接連擊敗塞維特、布拉格斯拉維亞與舒列夫，主場威力十足。上輪意甲，羅馬半力出戰下，仍作客3比0大炒費辛隆尼，保持前列位置；預期該仗半場被收起的盧卡古，全場只列後備未有落場的保羅戴巴拿等主力，今夜悉數復任正選，必定搏命。

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飛燕諾料以攻為守

從歐聯降格打歐霸的飛燕諾，上半季在歐聯所得的6分，全在主場取得，歐霸淘汰賽附加賽首回合，亦能與來訪的羅馬踢成1比1；反觀這支荷甲勁旅作客馬德里體育會、拉素與些路迪，全軍盡墨。飛燕諾上輪聯賽主場鬥華域克，以眾敵寡超過半場時間下，最終僅憑防中韋費亞尾段建功，1球小勝對手，保持所有賽事計11場不敗；今戰出訪主場聲勢浩大的羅馬，防線要保持不失難度頗高，且看以攻為守，能否憑近期勇態，殺對手一個措手不及。

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馬賽迎薩克達對攻格

另一邊廂，法甲名牌馬賽同晚主場迎戰薩克達，爭入16強(球賽編號FB1848，2月23日04:00開賽)。馬賽剛戰聯賽人多打人少下，作客竟以0比1不敵比斯特；前帥加度素炒魷，由前科特迪瓦國家隊主帥加錫接任。畢竟，馬賽今屆歐霸3輪主場都是入球騷，當中最經典的莫過於憑奧巴美揚大演帽子戲法，4比3絕殺阿積士，新帥登場，眾將定必打醒精神。

從歐聯降格踢歐霸的薩克達，上半季3輪歐聯作客同樣鬥得燦爛，代表作是半場2球落後下，3比2反勝比甲安特衛普；之後跟波圖全場對攻，最終3比5敗陣，再度顯示球隊踢法極為進取，今夜無懼作客馬賽。兩軍首回合踢成2比2，今場入球亦不會少！

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