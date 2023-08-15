今日有咩波｜歐洲內訌爭入女子世界盃決賽 瑞典女足無懼西班牙女足

歐洲內訌，爭入決賽！女子世界盃4強決出，歐洲隊成大戶佔3席，今天香港時間下午，先在奧克蘭上演首場準決賽，由西班牙女足對瑞典女足 (球賽編號FB8113，8月15日16:00開賽)。瑞典女足開賽至今未嘗一敗，上仗淘汰日本女足說服力足；今場無懼牌面稍高的「狂牛兵團」，足智彩讓球主客和開出瑞典女足受讓[+1]，可以支持。

空戰為瑞典女足強項

今屆4強隊伍全沒有捧過世盃，但瑞典女足已是連續4次大賽打入準決賽；上仗發揮更令人驚喜，成功箝制日本女足兩翼側擊外，利用自身優勢，以高空波及死球頻頻將皮球吊入禁區，極具威脅。今場對手西班牙女足同樣傳控為主，估計這支北歐兵團，將以相同踢法跟強敵周旋，望繼上屆奧運後，殺入大賽決賽。

瑞典女足前鋒艾斯蘭妮(Kosovare Asllani)賽前說：「對手踢法跟日本女足相似，我們該仗團結一致、壓逼對手，在高空波具侵略性；如果我們可以照辦煮碗，相信西班牙會有難捱的時候，不享受跟我們比賽。」球隊整體戰出色外，暫時以4球排在射手榜前列的是今夏轉投阿仙奴女足的中堅伊莉絲迪(Amanda Ilestedt)；加上門將梅素域(Zecira Musovic)，上仗繼續有上佳表現，今場續在伊甸公園球場(Eden Park)擺擂台，要在法定時間起碼不敗，機會不細。