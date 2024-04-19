今日有咩波｜歐聯出局再爆內訌 巴塞勢弱難擋皇馬

西甲周日深夜將演萬眾矚目的「國家打吡」兼榜首大戰，由聯賽「一哥」皇家馬德里迎戰次席巴塞隆拿。兩軍剛戰歐聯命運大不同，皇馬射贏12碼闖入4強，巴塞則打少1人悲壯出局；士氣受挫的「地上最強」今場為保爭霸機會是非勝不可，但作客班拿貝卻要焗攻，陣前又爆內訌，寧撐皇馬主勝。(球賽編號FB4880，4月22日03:00開賽)
西甲已戰31輪，皇馬78分排榜首，帶甩次席巴塞8分，在只餘下7輪賽事下，今場巴塞必須把握機會，靠贏波拉近雙方差距。無疑，巴塞連同上仗西甲小勝卡迪斯，累計聯賽4連勝，而近6場聯賽更未失一球；可是該隊在歐聯卻經歷慘痛敗仗，於早段打少1人下，反勝為敗，主場以1比4受挫巴黎聖日耳門出局，士氣突受重挫。
巴塞輸波損和諧
巴塞更麻煩是中場根度簡(Ilkay Gundogan)賽後公開炮轟被逐隊友朗奴阿拿奧祖(Ronald Araujo)魯莽犯規連累球隊；事後祖利斯古迪(Jules Kounde)則在社交媒體發文強調，球隊上下應該是贏輸都在一起，擺明是質疑根度簡將責任推在隊友身上的行為，爭拗勢影響隊內士氣。縱然球隊今戰有後衛祖奧簡些路(Joao Cancelo)及前鋒羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)聯賽波監刑滿復出，亦不易作客逞強。
皇馬今屆對巴塞全勝
反觀皇馬，剛在歐聯戰至互射12碼淘汰曼城打入4強，士氣大振；何況「銀河艦隊」聯賽4連勝後，爭霸形勢大好，壓力較輕，更易有好發揮。前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)在歐聯加時戰傷出，但仍有巴謙戴亞斯(Brahim Diaz)頂上；而以門將盧連(Andriy Lunin)領導的堅固防線，也能擋住鋒力冠絕歐洲的曼城，今場亦毋懼巴塞強攻，讓鋒線無後顧之憂打快速快擊。銀河艦隊要在本屆繼首循環聯賽及西超盃，三殺巴塞，機會仍然樂觀。
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