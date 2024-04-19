今日有咩波｜歐聯出局再爆內訌 巴塞勢弱難擋皇馬

西甲周日深夜將演萬眾矚目的「國家打吡」兼榜首大戰，由聯賽「一哥」皇家馬德里迎戰次席巴塞隆拿。兩軍剛戰歐聯命運大不同，皇馬射贏12碼闖入4強，巴塞則打少1人悲壯出局；士氣受挫的「地上最強」今場為保爭霸機會是非勝不可，但作客班拿貝卻要焗攻，陣前又爆內訌，寧撐皇馬主勝。(球賽編號FB4880，4月22日03:00開賽)

西甲已戰31輪，皇馬78分排榜首，帶甩次席巴塞8分，在只餘下7輪賽事下，今場巴塞必須把握機會，靠贏波拉近雙方差距。無疑，巴塞連同上仗西甲小勝卡迪斯，累計聯賽4連勝，而近6場聯賽更未失一球；可是該隊在歐聯卻經歷慘痛敗仗，於早段打少1人下，反勝為敗，主場以1比4受挫巴黎聖日耳門出局，士氣突受重挫。