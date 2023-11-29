今日有咩波｜歐聯包尾 硬撼加拉塔沙雷 曼聯作客「大」晒冷

歐聯A組關鍵一戰，小組排包尾的曼聯，今晚深夜出訪「地獄球場」硬撼加拉塔沙雷。曼聯雖在英超3連勝，但在歐聯戰場卻陷入困局，作客防線極不可靠；適逢主隊加拉塔沙雷入得失得，預期今戰不會有悶場。足智彩開出入球中位數[2.5]球，一於博兩隊爭出線鬥攻「大」曬冷！(球賽編號FB8926，11月30日01:45開賽)

曼聯上仗聯賽憑阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)倒掛妙射，加上安東尼馬迪爾(Anthony Martial)建功，連同拉舒福特(Marcus Rashford)的12碼，作客3比0大勝愛華頓，英超3連勝兼一球不失。不過，上輪歐聯鬥哥本哈根領紅牌的拉舒福特，今戰停賽；可幸箭頭安東尼馬迪爾回勇，聯賽「開齋」，今場前線火力仍有保證。