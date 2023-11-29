今日有咩波｜歐聯包尾 硬撼加拉塔沙雷 曼聯作客「大」晒冷

歐聯A組關鍵一戰，小組排包尾的曼聯，今晚深夜出訪「地獄球場」硬撼加拉塔沙雷。曼聯雖在英超3連勝，但在歐聯戰場卻陷入困局，作客防線極不可靠；適逢主隊加拉塔沙雷入得失得，預期今戰不會有悶場。足智彩開出入球中位數[2.5]球，一於博兩隊爭出線鬥攻「大」曬冷！(球賽編號FB8926，11月30日01:45開賽)
曼聯上仗聯賽憑阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)倒掛妙射，加上安東尼馬迪爾(Anthony Martial)建功，連同拉舒福特(Marcus Rashford)的12碼，作客3比0大勝愛華頓，英超3連勝兼一球不失。不過，上輪歐聯鬥哥本哈根領紅牌的拉舒福特，今戰停賽；可幸箭頭安東尼馬迪爾回勇，聯賽「開齋」，今場前線火力仍有保證。
紅魔今屆2輪歐聯作客拜仁慕尼黑與哥本哈根皆輸3比4，主場鬥加拉塔沙雷亦輸2比3；經過頭4輪歐聯分組賽後，只得1勝3負的劣績排包尾。幸好，形勢上同組除了拜仁慕尼黑手執12分篤定晉級外，其餘2隊都是只得4分成亂局；曼聯爭出線當然未絕望，但4戰分組賽勁失11球，今場已無退路，或以攻為守。
主場出擊更具信心
土超勁旅加拉塔沙雷，剛戰聯賽憑梅頓斯(Dries Mertens)梅開二度、伊卡迪(Mauro Icardi)和韋費特沙夏(Wilfried Zaha)各建一功；主場4球大勝對手，穩踞聯賽榜前列，地頭出擊，火力向來有保證。不過球隊季內2輪歐聯主場竟然不勝共失5球，而既然上次出訪奧脫福，兩度落後下仍能反勝曼聯3比2；今場更有主場之利，信心更足，為爭取出線資格，雙方隨時放手一搏，再演入球騷。
同組另一場，拜仁慕尼黑雖然4戰全勝篤定首名出線，但當中場場失波，重攻輕守；今夜在勝負無關痛癢下，預料主隊會讓部分後備兵上陣，迎戰實力麻麻但勝在鬥志高昂的哥本哈根，今場入球亦會多。(球賽編號FB8925，11月30日04:00開賽)