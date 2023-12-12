今日有咩波｜歐聯生死戰許勝不許和 曼聯贏決心勢挫拜仁

近期表現極度反覆的曼聯，今晚香港時間深夜來到歐聯分組賽A組終極一輪，主場迎戰已穩奪小組首名出線的拜仁慕尼黑；趁對手無心戀戰，加上紅魔只有贏波才有一線生機下，決心十足，足智彩開出拜仁讓[0/0.5]球，主隊下盤可以支持。(球賽編號FB9546，12月13日04:00開賽)。 紅魔上輪吞下般尼茅夫3蛋，近8仗所有比賽計，從未錄得連勝；而該隊在今屆歐聯發揮同樣難以觸摸，包括兩鬥加拉塔沙雷及作客哥本哈根之戰，都是在領先下，被追手追和甚至反勝，「捉到鹿唔識脫角」下，頻頻失分；目前在A組僅能以5戰4分排包尾，較同組第2、3位的哥本哈根與加拉塔沙雷皆少1分。

曼聯出線條件︰贏波兼哥本哈根和波 現時形勢，曼聯要出線今場必須全取3分，並寄望同組另一場的「哥加戰」打和，才可取得小組次名出線；而另一邊廂若能分出勝負，紅魔贏波則至少還可以小組第3名，轉戰歐霸，今夜必拼無疑。 在滕哈格手下的曼聯，上仗主場吞下般尼茅夫3蛋，「坦克」承認球員輕敵所致；今場來到生死戰，應是時候見真章。在上輪歐聯坐波監的前鋒拉舒福特，近兩仗英超失去正選，今場有望回歸正選打爭氣波；而開發出良好入球能力的麥湯米尼則會是爭勝奇兵。

