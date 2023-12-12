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波經
2023-12-12 04:30:29
日報

今日有咩波｜歐聯生死戰許勝不許和 曼聯贏決心勢挫拜仁

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近期表現極度反覆的曼聯，今晚香港時間深夜來到歐聯分組賽A組終極一輪，主場迎戰已穩奪小組首名出線的拜仁慕尼黑；趁對手無心戀戰，加上紅魔只有贏波才有一線生機下，決心十足，足智彩開出拜仁讓[0/0.5]球，主隊下盤可以支持。(球賽編號FB9546，12月13日04:00開賽)。

紅魔上輪吞下般尼茅夫3蛋，近8仗所有比賽計，從未錄得連勝；而該隊在今屆歐聯發揮同樣難以觸摸，包括兩鬥加拉塔沙雷及作客哥本哈根之戰，都是在領先下，被追手追和甚至反勝，「捉到鹿唔識脫角」下，頻頻失分；目前在A組僅能以5戰4分排包尾，較同組第2、3位的哥本哈根與加拉塔沙雷皆少1分。

曼聯出線條件︰贏波兼哥本哈根和波

現時形勢，曼聯要出線今場必須全取3分，並寄望同組另一場的「哥加戰」打和，才可取得小組次名出線；而另一邊廂若能分出勝負，紅魔贏波則至少還可以小組第3名，轉戰歐霸，今夜必拼無疑。

在滕哈格手下的曼聯，上仗主場吞下般尼茅夫3蛋，「坦克」承認球員輕敵所致；今場來到生死戰，應是時候見真章。在上輪歐聯坐波監的前鋒拉舒福特，近兩仗英超失去正選，今場有望回歸正選打爭氣波；而開發出良好入球能力的麥湯米尼則會是爭勝奇兵。
 

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拜仁穩奪榜首

對手德國班霸拜仁已穩奪首名出線，而且在剛戰德甲慘負法蘭克福1比5後，主帥杜曹今場將會輪換陣容調整；加上最重要後顧下場德甲前列大戰迎擊史特加，今場作客奧脫福，未必有打硬仗決心。

另外，同組的哥本哈根主場對加拉塔沙雷，形勢上雙方都只有贏波，才可確保次名出線；預料兩軍都會積極搶攻，首循環雙方打和2比2，今場有望再次合演入球騷。(球賽編號FB9547，12月13日04:00開賽)

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