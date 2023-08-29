今日有咩波｜歐聯附再遇彭拿典奈高斯 布拉加坐和望贏

躋身大賽，一步之遙！葡超勁旅布拉加，上周在歐聯附加賽首回合氣走彭拿典奈高斯，雖有放虎歸山之嫌；但香港時間今晚深夜主客對調，以布拉加強大火力及進取踢法，今夜仍有力「雙殺」對手，自2012/13年以來，再闖歐聯分組賽。足智彩開出讓球平手盤，仍可支持客隊(球賽編號FB4955，8月30日03:00開賽)。

列卡度賀達為布拉加泉源

布拉加上周在首回合地頭出擊，數據上瓣瓣贏，包括射門比對手多出逾一倍，更先憑主力前鋒艾比雷斯(Abel Ruiz)，以及今屆在歐聯腳風大順的艾華路迪查路 (Alvaro Djalo)各建一功，2比0領先；可惜最終被對手的阿根廷中場丹尼爾文仙尼(Daniel Macini)戰至95分鐘破蛋，主隊僅赢2比1。

不過近4季在歐霸分組賽打滾的布拉加，近年歐戰經驗始終較彭軍豐富；今屆兩場正式作客賽事皆入4球，大炒對手，包括上一圈歐聯外圍賽毫不留情，客場4比1再挫塞爾維亞球隊FK TSC。最要留意是葡國中場主將列卡度賀達(Ricardo Horta)，今屆不但在葡超已入2球；在歐聯接連兩仗共交出4次助攻，狀態大勇，今場將為前線隊友提供充足火力，突擊制勝。球隊對上一個周末聯賽獲得改期，大軍得以養精蓄銳，誓要再入歐聯分組賽，名利雙收，仍可秤先。