今日有咩波｜歐聯附再遇彭拿典奈高斯 布拉加坐和望贏

躋身大賽，一步之遙！葡超勁旅布拉加，上周在歐聯附加賽首回合氣走彭拿典奈高斯，雖有放虎歸山之嫌；但香港時間今晚深夜主客對調，以布拉加強大火力及進取踢法，今夜仍有力「雙殺」對手，自2012/13年以來，再闖歐聯分組賽。足智彩開出讓球平手盤，仍可支持客隊(球賽編號FB4955，8月30日03:00開賽)。
列卡度賀達為布拉加泉源
布拉加上周在首回合地頭出擊，數據上瓣瓣贏，包括射門比對手多出逾一倍，更先憑主力前鋒艾比雷斯(Abel Ruiz)，以及今屆在歐聯腳風大順的艾華路迪查路 (Alvaro Djalo)各建一功，2比0領先；可惜最終被對手的阿根廷中場丹尼爾文仙尼(Daniel Macini)戰至95分鐘破蛋，主隊僅赢2比1。
不過近4季在歐霸分組賽打滾的布拉加，近年歐戰經驗始終較彭軍豐富；今屆兩場正式作客賽事皆入4球，大炒對手，包括上一圈歐聯外圍賽毫不留情，客場4比1再挫塞爾維亞球隊FK TSC。最要留意是葡國中場主將列卡度賀達(Ricardo Horta)，今屆不但在葡超已入2球；在歐聯接連兩仗共交出4次助攻，狀態大勇，今場將為前線隊友提供充足火力，突擊制勝。球隊對上一個周末聯賽獲得改期，大軍得以養精蓄銳，誓要再入歐聯分組賽，名利雙收，仍可秤先。
彭拿典奈高斯對布拉加數據及分析
彭拿典奈高斯跨季不敗
彭拿典奈高斯所屬的希臘聯賽剛開鑼，球隊主場以3比0大炒Volos NFS，旗開得勝；球隊該仗未有作出太多留力，只是斯洛文尼亞箭頭史保亞(Andraz Sporar)及塞爾維亞中場好手祖魯域(Filip Duricic)先列後備，今場必重返正選。
彭軍主場一向硬淨，已保持跨季連續12場正式比賽不敗，包括上一圈主場曾1比0氣走馬賽，但最終靠互射12碼淘汰對手，亦有一定幸運成分；加上近年「絕跡」歐洲大賽場合，上屆歐協聯外圍賽已出局，今場生死關頭，焗攻面對把握力強的布拉加鋒將，危險重重。