今日有咩波｜歐聯附迎彭拿典奈高斯 布拉加火猛可捧

在葡超常列「四哥」的布拉加，上屆難得再度躋身三甲，得以由今屆歐聯外圍賽第3圈起步；先遇不見經傳的塞爾維亞球隊FK TSC，兩回合計7比1淘汰對手。雖然對手不強，但布拉加誠意十足，並在新季葡超同樣展現強大火力；上仗作客以4比2大破查維斯，打開聯賽勝門，為今場先壯聲威。

布拉加上屆在歐霸小組奪第3名，主場曾打敗德甲柏林聯，證明在歐洲大戰有不俗戰力。執教球會多年的葡籍教練艾化佐治(Arthur Jorge)，上圈在前線未排強陣，但獲重用的中場碧斯(Pizzi)、前鋒艾華路迪查路(Alvaro Djalo)及布馬(Bruma)已各入2球；據報正受羅馬與阿特蘭大等大會青睞的西班牙箭頭艾比雷斯(Abel Ruiz)，今場應會繼上仗聯賽後再度掛帥，而球會前列射手、葡國國腳列卡度賀達(Ricardo Horta)亦是危險人物，球隊前線卡士更足。

彭拿典奈高斯後防不穩

彭拿典奈高斯所屬的希臘聯賽下月才開鑼，球隊以「歐聯外」揭開新季序幕，效果奇佳；先以總比數5比3淘汰烏克蘭的迪尼普體育會，上圈更憑次回合作客戰至99分鐘獲得一記12碼，兩回合計2比2逼和法甲勁旅馬賽，最終靠互射12碼淘汰對手，韌力和鬥志兼備。

該隊上屆先戰歐協聯外圍賽第3圈即被踢出局，歐戰經驗不及布拉加之餘，對手今場必戒輕敵加以防範；而且彭軍一對中堅、新加盟的克羅地亞球員積維及冰島舊將麥紐臣，上仗作客馬賽上半場已失2球，今場面對火力強大的布拉加，壓力更大。斯洛文尼亞箭頭史保亞(Andraz Sporar)，今場仍會先作單箭頭博突擊；另外前愛華頓的巴西攻擊中場班納(Bernard)，上圈主場鬥馬賽曾一箭定江山，今場作客或先任後備，但球隊上圈贏得驚險，今場轉戰葡萄牙，稍為看淡。