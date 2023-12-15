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波經
2023-12-15 04:31:08
日報

今日有咩波｜歐聯16強出爐 PSG波圖趕上尾班車 西甲盛世再現

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隨着歐聯分組賽終極一輪結束，16強淘汰賽名單出爐，巴黎聖日耳門(PSG)與波圖成功趕上尾班車。環顧16路雄師，西甲共4隊入圍展現盛世，意甲與德甲各有3隊晉級；反而英超失禮，只得曼城與阿仙奴出線，淘汰賽抽籤將於下周一晚舉行。

西甲是今屆歐聯大贏家，皆因4支出線球隊包括皇家馬里德、巴塞隆拿、皇家蘇斯達與馬德里體育會均以首名晉級，只得西維爾出局。相反，英超的曼城與阿仙奴雖然是16強身價最高的兩隊，但其餘2隊曼聯與紐卡素竟包尾出局，提早結束今季歐戰之旅，令人意外。

AC米蘭勝紐卡素轉戰歐霸

淘汰賽階段抽籤，8個小組冠軍與次名抽出配對作戰，將會有同國球隊迴避原則；8支小組次名球隊中，牌面上以PSG、國際米蘭及RB萊比錫最難應付，列強會期望可以避開，哥本哈根則似是列強爭食的「肥豬肉」。其餘在分組賽煞科日打敗了紐卡素、取得死亡F組第3名的AC米蘭，將與賓菲加及飛燕諾等，轉戰歐霸淘汰賽附加賽。

英國《每日郵報》引述一項電腦抽籤推算，指曼城在16強最大機會的對手會是PSG或哥本哈根；阿仙奴則以抽中RB萊比錫機會最大。至於要硬撼「豬頭骨」國米的首名球隊，最有可能會是德甲雙雄拜仁慕尼黑或多蒙特。

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曼城「拾球童」成才建功

另外，以多位青訓小將擔正的曼城，最終在G組作客以3比2打敗了貝爾格萊德紅星，以6戰全勝姿態晉級，向衛冕之路繼續進發。藍月今仗有小將米卡咸美頓(Micah Hamilton)與奧斯卡卜比(Oscar Bobb)先後建功，展現球隊強大的人才庫。有在場人士向主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)拿出了咸美頓，在2017年擔任拾球童時與哥帥的合照，該西班牙名帥感慨說：「嘩！是6年前嗎？我都不太清楚。」他同時大讚：「很精彩的入球，他(咸美頓)的一對一入球方式。我們的青訓學院運作得很好，很多球員現在都處於頂級水平。」

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