今日有咩波｜歐聯4強首回合開戰 皇馬作客無懼拜仁

歐聯4強首回合今晚開戰，德甲勁旅拜仁慕尼黑迎擊西甲班霸皇家馬德里。失落德甲冠軍的拜仁，近期狀態雖有好轉跡象，但戰力在歐聯已不算頂級；又要遇上「剋星」皇馬，今場寧撐作客的皇馬坐和望贏。(球賽編號FB5666，5月1日03:00開賽)
拜仁上圈兩回合以總比數3比2淘汰阿仙奴，累計各項賽事近4戰全勝；不過當中3場德甲勝仗的對手實力只屬一般，不足為據；以該隊今季在德甲被提早封王的利華古遜遠遠拋甩，加上上圈艱辛淘汰欠歐聯經驗的阿仙奴計算，未見霸氣。
拜仁缺翼鋒支援卡尼
無疑，射手哈利卡尼近況依然出色，剛戰德甲對法蘭克福又梅開二度，今季各項賽事累積入42球，已經打破了個人在2017/18球季，在熱刺攻入41球的最佳紀錄；但這位三獅猛將今夜面對皇馬防線，能否破關實是一大疑問，尤其鋒線拍檔的基拿比只是剛傷愈，利萊辛尼上陣成疑，拜仁鋒力有疑點，主場亦不易逞強。
皇馬方面，上圈力戰靠互射12碼將衛冕的曼城打敗，兩回合攻守決戰精彩，力證歐聯王者地位。「銀河艦隊」在西甲放領，奪冠在望；以為他們上仗西甲留力，但用半力出擊仍能將實力分子皇家蘇斯達打敗，土耳其新星阿達古拿表現精彩，可為主帥安察洛堤提供爭勝新武器。
皇馬兵多將廣
再者，皇馬守將丹尼爾卡華積今場停賽，但上仗聯賽被收起的費蘭特文迪，今場可以頂上；中堅艾達米列達奧該仗傷愈又能踢足全場，防線人腳不俗。因感冒在該仗缺陣的前鋒洛迪高高斯，全面復操，前線可跟雲尼斯奧斯祖利亞及祖迪比寧咸組成最強進攻鐵三角；再考慮皇馬近7次在歐聯淘汰賽交手，未嘗一敗，今場作客當然可以捧場。 相關連結：香港賽馬會網頁