今日有咩波｜歐聯4強首回合開戰 皇馬作客無懼拜仁

歐聯4強首回合今晚開戰，德甲勁旅拜仁慕尼黑迎擊西甲班霸皇家馬德里。失落德甲冠軍的拜仁，近期狀態雖有好轉跡象，但戰力在歐聯已不算頂級；又要遇上「剋星」皇馬，今場寧撐作客的皇馬坐和望贏。(球賽編號FB5666，5月1日03:00開賽)

拜仁上圈兩回合以總比數3比2淘汰阿仙奴，累計各項賽事近4戰全勝；不過當中3場德甲勝仗的對手實力只屬一般，不足為據；以該隊今季在德甲被提早封王的利華古遜遠遠拋甩，加上上圈艱辛淘汰欠歐聯經驗的阿仙奴計算，未見霸氣。