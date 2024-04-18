今日有咩波｜歐霸作客演絕地反擊戰 紅軍要靠福星闖「蘭」關

「紅軍」首回合將幾位主力包括中場蘇保斯拉爾(Dominik Szoboszlai)、前鋒穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)等收作後備；加上幾名重要傷兵仍未復出，有所保留下倒灶慘輸0比3。根據歐霸及前身歐協盃歷史，淘汰賽首回合主場大敗3球或以上球隊，從未有次回合可以反勝晉級的紀錄；不過，縱然紅軍任務艱鉅，誓要作客贏回一仗向球迷交代，當然仍有機會。

利物浦傷兵陸續復出

再者，「紅軍」近期傷兵問題有舒緩跡象，門將艾利臣比加(Alisson Becker)上仗英超已復出、右閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)亦以後備身分披甲，令主帥高普(Jurgen Klopp)可調動人腳大增。

最要留意是葡萄牙射手祖達，自今年2月中對賓福特受傷後，到上仗歐霸才復出登場；雖然近兩戰上陣時間有限，但狀態已逐漸提升。翻查此子今季在各項賽事上陣30場，射入14球兼有4助攻，相當高效；更重要是在2020年的歐聯分組賽，利物浦作客大炒阿特蘭大5蛋之戰，他曾大演帽子戲法，今場若升正上陣，勢成矚目焦點。