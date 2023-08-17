今日有咩波｜歐霸外今演矚目戲碼 奧林比亞高斯勢擋亨克

歐洲各地主要聯賽周末全面重開，之前歐洲盃賽其實馬不停蹄，其中今夜「歐霸外」第3圈外圍賽次回合「主菜」，必是希臘傳統勁旅奧林比亞高斯作客比甲亨克；估計客軍有望保住首回合優勢過關，足智彩開出亨克主場讓0.5/1球，博奧軍受讓下盤 ，有力起碼保不敗而回(球賽編號FB4335，8月18日02:00開賽)。

奧林比亞高斯季初狀態佳 奧林比亞高斯上屆在希臘聯賽得季軍，今夏直入歐霸外第3圈，雖然所屬聯賽本周末才開鑼，但球隊狀態起得不俗；今夏首場正式比賽即上周中首回合賽事，憑希臘國腳方杜尼斯(Konstantinous Fortounis)開波1分鐘即打開缺口，足夠奠勝。球隊不乏好手壓陣，其中「狂牛」中場大將伊保拉(Vincent Iborra)曾效力當年英超強隊的李斯特城；近年回流西班牙，今夏才加盟奧軍，上仗即擔正出場，大戰經驗豐富。



另一早年在西班牙聯賽打滾的當打前鋒柏比爾(Pep Biel)，上仗後備落場曾射門中柱，可見球隊上仗交手佔到上風；球隊賽前又可全力備戰次回合賽事，加上上屆已能躋身歐霸分組賽，大部份球員歐戰經驗充足，今場料可承受作客壓力

，保住不敗而回，躋身下一圈。 亨克 對 奧林比亞高斯數據及分析