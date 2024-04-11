今日有咩波｜歐霸超班 主力傷愈 利物浦勢取阿特蘭大

在英超爭霸形勢稍落下風的利物浦，今晚來到歐霸8強首回合先迎戰意甲阿特蘭大，當然希望先下一城。賽前「紅軍」收到好消息，以艾利臣比加(Alisson Becker)為首的多名主力已傷愈全面復操，今場可以候命；撞正客隊近況轉沉，今場足智彩「讓球」開出紅軍讓[-1/1.5]球，照撐上盤！(球賽編號FB4390，4月12日03:00開賽)
本身已有英聯盃落袋的「紅軍」，卻在英足盃被宿敵曼聯淘汰，4冠夢隨即破滅；加上剛戰英超又一次被「紅魔」送上打擊，作客奧脫福打和2比2，失落聯賽榜首。始終目前英超三頭馬車競爭激烈，反而來到歐霸對手較弱，「紅軍」質素超班固然是頂頭大熱，必見獵心喜。
利物浦防線不穩近7場皆有失波
無疑，利物浦近期防線表現普通，近7場都有失波；不過近日該隊陣營傳來好消息，包括門將艾利臣比加、右閘阿歷山大阿諾特(Trent Alexander-Arnold)、巴錫迪(Stefan Bajcetic)及前鋒迪亞高祖達(Diogo Jota)都較預期提早全面復操；當中艾利臣比加與阿歷山大阿諾特有望直接回歸正選，可望令防線回穩及增強從後場開始的進攻組織力，而迪亞高祖達亦可在關鍵時刻提供多一項進攻選擇。
再者，利物浦在歐霸的超班實力，從該隊上圈兩回合總比數11比2大炒捷克班霸布拉格斯巴達可見一斑；而他們只要再來一場大捷，也會成為歐洲足協盃及歐霸史上第二支單季在5場比賽最少攻入4球的球隊。考慮到該隊鋒線擁有穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)、達雲紐尼斯(Darwin Nunez)及路易斯迪亞斯(Luis Diaz)等，只要眾鋒回復正常的把握能力，今場於晏菲路有力大勝，先下馬威。
阿特蘭大4月缺態
對手阿特蘭大上圈兩回合以總比數3比2險勝士砵亭晉級，但踏入本月起狀態突然轉沉，先在意盃被費倫天拿打敗；剛戰意甲作客1比2敗走弱旅卡利亞里，士氣受到打擊。此外，中堅新星史卡雲尼(Giorgio Scalvini)早前大腿受傷，今場被逼停賽，亦令後防帶來缺口；今場要頂住「紅軍」強攻，恐怕有心無力，輸少當贏。