今日有咩波｜歐霸超班 主力傷愈 利物浦勢取阿特蘭大

在英超爭霸形勢稍落下風的利物浦，今晚來到歐霸8強首回合先迎戰意甲阿特蘭大，當然希望先下一城。賽前「紅軍」收到好消息，以艾利臣比加(Alisson Becker)為首的多名主力已傷愈全面復操，今場可以候命；撞正客隊近況轉沉，今場足智彩「讓球」開出紅軍讓[-1/1.5]球，照撐上盤！(球賽編號FB4390，4月12日03:00開賽)

本身已有英聯盃落袋的「紅軍」，卻在英足盃被宿敵曼聯淘汰，4冠夢隨即破滅；加上剛戰英超又一次被「紅魔」送上打擊，作客奧脫福打和2比2，失落聯賽榜首。始終目前英超三頭馬車競爭激烈，反而來到歐霸對手較弱，「紅軍」質素超班固然是頂頭大熱，必見獵心喜。