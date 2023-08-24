今日有咩波｜歐霸附撼保國班霸 阿積士降格「大」反撲

阿積士上屆荷甲屈居飛燕諾及燕豪芬之後，無緣連續第14屆由歐聯賽事起步，今夏在歐霸附先登場；球隊雖然成績下跌，但歐洲列強挖角之心從來熾熱，球隊改由前鹿特丹斯巴達主帥史迪恩(Maurice Stejin)領軍，防守大將祖利安添巴(Jurrien Timber)、奇雲巴斯(Calvin Bassey)，以及防中艾臣艾華利斯(Edson Alvarez)，相繼投奔英超球會；連前隊長杜辛泰迪治(Dusan Tadic)亦下堂求去，轉戰土超。

不過向來堅持青春班底的阿積士，新人源源不絕，在加納新星古達斯(Mohammed Kudus)仍未離隊，在中場派牌下；配合前鋒貝雲積(Steven Bergwijn)、波比(Brain Brobbey)及從曼城加盟的葡國小國腳科布斯(Carlos Forbs)攻堅，開季2場聯賽1勝1和入6球；不過大部分年輕球員在歐戰經驗尚淺，就算今場牌面較高，但作客未必能掌控節奏，仍會以攻代守。

盧多格德斯主場出擊更具威力

盧多格德斯在保加利亞聯賽已寫下12連霸，主場出擊向來戰力不俗，但今夏開局平平，先在歐聯外圍賽次圈被奧林比亞淘汰；轉戰歐霸第3圈外圍賽，在首回合先輸下，靠返主場5比1大炒哈薩克球隊艾斯坦拿過關，得以跟阿積士交手。

該隊在國內聯賽開季5戰3勝2負，亦未見霸氣；不過主場一向特別醒神，今屆所有賽事計，5戰主場4勝1和狂入18球，加納前鋒迪柏迪(Bernard Tekpetey)、保加利亞國腳迪斯普度夫(Kiril Despodov)及新簽巴西箭頭盧雲告魯斯(Rwan Cruz)，上仗歐戰主場合作，入球和助攻不缺，合力炮製5球，今戰預料會是一場入球騷。