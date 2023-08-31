今日有咩波｜歐霸附迎奧林比亞 卡拉巴克「雙殺」有計

卡拉巴克歐霸醒神

阿塞拜疆的足球水平，在歐洲只屬3線，但卡拉巴克尚算爭氣，不只近10屆在國內聯賽9度封王；其名字在歐洲頂級盃賽不缺席，對上9屆必躋身歐洲3大盃賽其中之一的分組賽，包括當中7次踢歐霸、1次出戰歐聯及1次出戰歐協聯，難能可貴。早前雖然在歐聯外出局，但轉戰歐霸外又回復霸氣，在第3圈靠主場赢2比1，兩回合計3比1淘汰芬蘭「一哥」赫爾辛基。

卡拉巴克近期強勢不止，雖然剛在聯賽和波，5連勝告終；但上次歐聯附作客鬥奧林比亞，全場8次射門5次中框，上半場已入兩球下，2比0贏波而回，充份顯示級數凌駕對手。球隊主場火力更強，近4戰在地頭出擊平均每場入2球，上回合交出助攻的阿爾巴尼亞箭頭捷查(Redon Xhixha)，今場仍會先任正選；但另外兩位鋒將、法國迪亞哈比(Adama Diakhaby)及今夏由葡超加盟的巴西好手祖連奴(Juninho)，季初狀態更勇，若今場受到重用，卡拉巴克火力更可怕。