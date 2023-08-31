今日有咩波｜歐霸附迎奧林比亞 卡拉巴克「雙殺」有計

阿塞拜疆班霸卡拉巴克，香港時間今晚深夜，在歐霸附加賽次回合，主場迎戰斯洛文尼亞球隊奧林比亞，有力「雙殺」對手，繼去屆後再度殺入歐霸分組賽，可博主勝(球賽編號FB4993，9月1日0:00開賽)。
卡拉巴克歐霸醒神
阿塞拜疆的足球水平，在歐洲只屬3線，但卡拉巴克尚算爭氣，不只近10屆在國內聯賽9度封王；其名字在歐洲頂級盃賽不缺席，對上9屆必躋身歐洲3大盃賽其中之一的分組賽，包括當中7次踢歐霸、1次出戰歐聯及1次出戰歐協聯，難能可貴。早前雖然在歐聯外出局，但轉戰歐霸外又回復霸氣，在第3圈靠主場赢2比1，兩回合計3比1淘汰芬蘭「一哥」赫爾辛基。
卡拉巴克近期強勢不止，雖然剛在聯賽和波，5連勝告終；但上次歐聯附作客鬥奧林比亞，全場8次射門5次中框，上半場已入兩球下，2比0贏波而回，充份顯示級數凌駕對手。球隊主場火力更強，近4戰在地頭出擊平均每場入2球，上回合交出助攻的阿爾巴尼亞箭頭捷查(Redon Xhixha)，今場仍會先任正選；但另外兩位鋒將、法國迪亞哈比(Adama Diakhaby)及今夏由葡超加盟的巴西好手祖連奴(Juninho)，季初狀態更勇，若今場受到重用，卡拉巴克火力更可怕。
卡拉巴克 對 奥林比亞數據及分析
奧林比亞級數有限
從未能躋身歐洲盃賽分組賽的奧林比亞，上屆重奪失落多年的聯賽冠軍，得以在今屆歐聯外起步；但欠運地第3圈遇上土耳其勁旅加拉塔沙雷，兩回合共吞4蛋，級數有別；但或令士氣受損，近況持續低迷，連剛戰聯賽主場輸2比4，近4戰3敗失10球。
上回合完場前「2黃1紅」被逐的葡國主力守將蘇亞里希(David Sualehe)，今戰停賽；雙箭頭巴西柏度盧卡斯(Pedro Lucas)及以色列法迪達(Saar Fadaida)，上次交手屢攻不果；今場要在對方首都巴庫的球場破門，難度更高，寧撐主隊完成「雙殺」，再做歐霸分組賽常客。
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