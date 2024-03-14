今日有咩波｜歐霸16強次回合大戰 韋斯咸低迷難贏弗賴堡

歐霸16強今晚上演8場次回合大戰，焦點會是上屆歐協聯冠軍韋斯咸返主場鬥德甲弗賴堡。首回合「錘仔幫」作客慘輸0比1，今場是非勝不可；但在射手查洛保雲(Jarrod Bowen)歐戰例牌「失蹤」，加上多位主力狀態低迷下，今場寧捧成冷門一方的弗賴堡。 (球賽編號FB3175，3月15日01:45開賽) 韋斯咸近季在歐戰取得不俗成績，前年在歐霸殺入決賽，去年則在歐協聯稱王；本來今屆歐霸開局都有理想發揮，包括分組賽6戰5勝1負首名出線，更曾在分組賽兩勝今場對手弗賴堡；但令人意外是在16強首回合再鬥該德甲中上游球隊時，先以1球飲恨。

料莫耶斯派強陣出擊 事實上，鎚仔幫在首回合是形勢佔優一方，只是包括查洛保雲、中場盧卡斯柏基達(Lucas Paqueta)及古達斯(Mohammed Kudus)屢失良機，反在尾段被弗賴堡偷襲得手。再者，韋斯咸上輪英超又在一度落後下游的般尼兩球下，主場驚險逼和2比2，表現同樣令人失望。 值得一提，主帥莫耶斯(David Moyes)上仗英超半場，便將主力中場加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)與禾特普斯(James Ward-Prowse)換走，今場相信會變陣出擊。此外，射手查洛保雲今季雖在各項賽事勁入17球，但原來歐戰未「開齋」，而包括英超在內近9次上陣，8次食白果；射手失信心，這支倫敦球會今場要平反敗局，難度不少。