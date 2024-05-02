今日有咩波｜歐霸4強 羅馬主場無懼利華古遜

連續3戰都要靠完場前入波，才能延續不敗走勢的德甲班霸利華古遜；今晚來到歐霸4強首回合作客鬥迪羅斯(Daniele De Rossi)掌帥後、表現大有改善的羅馬，加上對方箭頭盧卡古(Romelu Lukaku)傷愈回歸，利華未必佔優：而羅馬佔地利下料可保不敗，「讓球主客和」[+1]主勝值得捧場。(球賽編號FB5690，5月3日03:00開賽)

由少帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)領軍的利華古遜，終止拜仁慕尼黑長期壟斷成德甲新霸主，更在德盃殺入決賽，季尾仍力爭三冠王，今季在各項賽事更累積46場不敗，但近期眾將似漸露疲態，歐霸8強次回合僅在完場前入波逼和韋斯咸；然後接連在德甲對多蒙特與史待加，都是要靠補時入波保不敗，累計3連和。