今日有咩波｜歐霸4強 羅馬主場無懼利華古遜

連續3戰都要靠完場前入波，才能延續不敗走勢的德甲班霸利華古遜；今晚來到歐霸4強首回合作客鬥迪羅斯(Daniele De Rossi)掌帥後、表現大有改善的羅馬，加上對方箭頭盧卡古(Romelu Lukaku)傷愈回歸，利華未必佔優：而羅馬佔地利下料可保不敗，「讓球主客和」[+1]主勝值得捧場。(球賽編號FB5690，5月3日03:00開賽)
由少帥沙比阿朗素(Xabi Alonso)領軍的利華古遜，終止拜仁慕尼黑長期壟斷成德甲新霸主，更在德盃殺入決賽，季尾仍力爭三冠王，今季在各項賽事更累積46場不敗，但近期眾將似漸露疲態，歐霸8強次回合僅在完場前入波逼和韋斯咸；然後接連在德甲對多蒙特與史待加，都是要靠補時入波保不敗，累計3連和。
人腳方面，利華前鋒保查艾利斯亞斯(Borja Iglesias)及夏路錫(Adam Hlozek)因傷缺陣，但仍有新星科利安華迪斯(Florian Wirtz)壓陣；反觀防線重心莊拿芬泰希(Jonathan Tah)上仗對史特加受傷，今場上陣成疑，影響更大。
「首都狼」羅馬自從今年初換上球會名將迪羅斯接手後表現回升，現時意甲排名第5，仍有力進軍下屆歐聯。球隊今屆歐霸晉級過程先後砌低飛燕諾、白禮頓與AC米蘭，足見有一定實力。首都狼今場有守將施歷克(Zeki Celik)停賽，右閘位置將改由卡斯杜柏(Rick Karsdorp)頂上，依然可靠。前線方面，除近期傷愈狀態不俗的譚美阿巴謙(Tammy Abraham)及阿根廷球星保羅戴巴拿(Paulo Dybala)可候命外，比利時「魔獸」盧卡古早前復出入波，火力進一步增強。更重要一點，羅馬近年在歐戰表現突出，包括前年在歐協聯稱霸、去年在歐霸得亞軍，當中在4強戰正是淘汰利華古遜晉身決賽；今次狹路相逢，羅馬球員心理上稍佔優，首回合可望不敗，值得支持。
馬賽主場鬥阿特蘭大勢對攻
同晚另一場準決賽首回合，馬賽迎戰阿特蘭大。馬賽近期狀態復甦，各項賽事近4場保持不敗；而阿特蘭大各項賽事更是3連勝，以進攻踢法揚名。今場兩軍對攻，博「入球」大啱數。(球賽編號FB5691，5月3日03:00開賽)(相關連結：香港賽馬會網頁)