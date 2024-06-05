今日有咩波｜比利時新老結合誓破黑山

被視為今屆歐國盃爭標黑馬的比利時，雖然「黃金一代」早已變成「黃昏一代」；但在主帥泰迪斯高積極換血之後，一支新老結合兼具上佳戰鬥力的新版「歐洲紅魔」似已成形，今夜在熱身賽迎戰實力平平的黑山，小試牛刀，已勝券在握。(球賽編號FB7129，6月6日02:30開賽)
泰迪斯高早前公布了今屆歐國盃的25人大軍名單，最令人驚喜是重召了馬德里體育會的35歲老將防中韋素；雖然門將之位放棄剛代表皇家馬德里贏得歐聯的泰拔高圖爾斯，不過以他們近4場國際賽事有3場都能保持不失，由諾定咸森林門將施爾斯把守的大門，面對黑山不會有太大問題。
老將維頓漢、中場奇雲迪布尼及前鋒盧卡古，經驗與實力兼備，相當可靠。防線上有潛力極佳的迪巴斯治冒起，中場亦有進步神速的阿科亞華美倫，前線如李安度杜沙特及杜古可以在今場一顯實力。大軍暫時只有阿特蘭大中場基迪拿尼因剛戰畢意甲補賽要缺陣，其餘人腳可隨時調動。
黑山志在磨練新人
黑山無緣今夏歐國盃決賽周，實力整體平平，主帥普仙尼基坦承該隊戰力遠不如比利時，今場未有太大期望，志在為今年9月的歐國聯賽事磨練新人。球隊防線主力史提芬沙域因私人理由今場獲准免役，鋒線則仍是靠今非昔比的老將前鋒祖維迪支撐，攻守都難予人信心；今場要在布魯塞爾保住不敗，恐有心無力。
(相關連結：賽前分析 - 分析 - 足球資訊 - 香港賽馬會)