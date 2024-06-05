今日有咩波｜比利時新老結合誓破黑山

被視為今屆歐國盃爭標黑馬的比利時，雖然「黃金一代」早已變成「黃昏一代」；但在主帥泰迪斯高積極換血之後，一支新老結合兼具上佳戰鬥力的新版「歐洲紅魔」似已成形，今夜在熱身賽迎戰實力平平的黑山，小試牛刀，已勝券在握。(球賽編號FB7129，6月6日02:30開賽)

泰迪斯高早前公布了今屆歐國盃的25人大軍名單，最令人驚喜是重召了馬德里體育會的35歲老將防中韋素；雖然門將之位放棄剛代表皇家馬德里贏得歐聯的泰拔高圖爾斯，不過以他們近4場國際賽事有3場都能保持不失，由諾定咸森林門將施爾斯把守的大門，面對黑山不會有太大問題。