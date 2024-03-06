今日有咩波｜水手主帥冇料到 寧撐FC山東

亞冠盃8強首回合，今日黃昏會有中超勁旅FC山東主場撼日職橫濱水手。兩軍分組賽曾兩度交手，水手全勝。不過，時移勢易，水手去年底有主帥梅斯卡(Kevin Muscat)離隊往中超發展，改由澳洲名將基維爾(Harry Kewell)接掌帥印，新季表現明顯不穩；撞正上圈已經踢走另一日職勁旅川崎前鋒的山東，看來作客難有運行。「讓球」平手盤寧捧FC山東。(球賽編號FB2789，3月6日18:00開賽)
去年日職亞軍水手，今年改由基維爾掌帥印，這位澳洲球星球員時代表現勁爆，踢過英超列斯聯與利物浦等；但教波生涯發展普通，加盟水手前僅為些路迪助教，坐正執教只有奧咸與諾士郡等英格蘭低組別球會，領軍功力難予人信心。
事實上，水手在基維爾領導下，新季各項賽事4戰法定時間僅嘗一勝，上圈亞冠盃鬥泰國曼谷聯，僅在次回合主場戰至加時贏波，驚險過關；人腳雖然跟上季未有大變，但表現暫令人失望，包括上仗日職更主場以0比1不敵福岡黃蜂，射手安達臣盧比斯(Anderson Lopes)未上力，曾長期外流歐洲的宮市亮無復當年勇，淪為球隊後備，今場客戰無力言勝。
反觀FC山東上圈兩回合計以6比5踢走川崎前鋒，盡顯黑馬本色。由名帥崔康熙領導的大軍，雖有新兵射手薛卡(Zeca)因傷缺陣，但陣內兩位巴西前鋒克雷辛(Cryzan)與馬菲奧斯柏圖(Matheus Pato)實力非凡，前者現以8球在亞冠射手榜排第一；馬菲奧斯柏圖上仗中超踢出身價波交出1入球2助攻，助球隊4比2擊退FC長春。山東前鋒磨刀霍霍，在地頭有力復仇成功。