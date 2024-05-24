今日有咩波｜決戰修咸頓 列斯聯有力贏波返英超

被譽為全球含金量最高的生死對決，列斯聯與修咸頓周日會師溫布萊，競逐來屆最後一個英超席位。雙方在英冠附加賽4強次回合才發力，同樣大勝過關；但論卡士、表現及說服力，列斯聯明顯勝一籌，今場有力贏波，趕上英超尾班車！(球賽編號FB6686，5月26日22:00開賽)



列斯聯在附加賽4強首回合，作客諾域治被悶和0比0，但次回合主場出擊，展現王者風範；憑中場古利耶夫(Ilia Gruev)，以及三大進攻好手比路爾(Joël Piroe)、魯達(Georginio Rutter)與森馬維爾(Crysencio Summerville)各建一功，主場大勝4比0。會方近日更傳來好消息，中鋒班福特(Patrick Bamford)成功克服傷患，本周已全面復操，可望與快馬丹尼爾占士(Daniel James)隨時候命，為球隊提供不絕的火力。