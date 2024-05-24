今日有咩波｜決戰修咸頓 列斯聯有力贏波返英超

被譽為全球含金量最高的生死對決，列斯聯與修咸頓周日會師溫布萊，競逐來屆最後一個英超席位。雙方在英冠附加賽4強次回合才發力，同樣大勝過關；但論卡士、表現及說服力，列斯聯明顯勝一籌，今場有力贏波，趕上英超尾班車！(球賽編號FB6686，5月26日22:00開賽)
列斯聯在附加賽4強首回合，作客諾域治被悶和0比0，但次回合主場出擊，展現王者風範；憑中場古利耶夫(Ilia Gruev)，以及三大進攻好手比路爾(Joël Piroe)、魯達(Georginio Rutter)與森馬維爾(Crysencio Summerville)各建一功，主場大勝4比0。會方近日更傳來好消息，中鋒班福特(Patrick Bamford)成功克服傷患，本周已全面復操，可望與快馬丹尼爾占士(Daniel James)隨時候命，為球隊提供不絕的火力。
史超活岩士唐因傷缺陣
附加賽4強首回合同樣按兵不動的修咸頓，戰至次回合一如列斯聯成功變身，憑中場史摩邦尼(Will Smallbone)先開紀錄，射手阿當岩士唐(Adam Armstrong)梅開二度，主場3比1輕取西布朗。會方亦傳來好消息，次席射手查阿當斯(Ché Adams)成功克服傷患，是役有望披甲上陣；不過中場大將史超活岩士唐(Stuart Armstrong)傷患較嚴重，肯定無緣今場決戰，對於中場攻守串連，勢必構成一定打擊。
列斯聯級數較高
李斯特城及葉士域治早前已直接升班，是役英冠升班附加賽決賽，雖然不設獎金；但任何一方成功回歸英超，所帶來一系列財政收入，保守估計逾億英鎊。兩隊上屆都在英超齊齊降班，但論目前隊內球員級數，球隊比賽風格，以及前場球員的侵略性，列斯聯都在修咸頓之上；足智彩開出「讓球」，列斯聯讓[0/0.5]球，主勝仍可信賴。
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