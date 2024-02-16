今日有咩波｜沙拿復出如虎添翼 利物浦接「福」鬥攻格

明天大年初八，英超好戲連場！打頭陣由榜首的利物浦造訪賓福特。紅軍近期接連有主力加入傷兵名單，幸好王牌射手復出的同時；對手「蜜蜂兵團」賓福特主場失球極多，預期雙方快打快下，隨時合演入球騷！(球賽編號FB1655，2月17日20:30開賽)

踏入2024年，利物浦5戰英超4勝1負，只曾作客1比3不敵阿仙奴，場場「總入球」最少4球，絕無悶場。儘管該隊上輪主場3比1贏般尼，助攻王阿歷山大阿諾特傷出，之前又有門將艾利臣比加、中場大將蘇保斯拉爾及堤亞高艾簡達拿等加入傷兵行列。幸好，早前出戰非國盃的穆罕默德沙拿，終可克服傷患，全面復操，火力可望進一步提升，今場又會搶攻求勝，保住前領優勢！