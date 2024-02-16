今日有咩波｜沙拿復出如虎添翼 利物浦接「福」鬥攻格

明天大年初八，英超好戲連場！打頭陣由榜首的利物浦造訪賓福特。紅軍近期接連有主力加入傷兵名單，幸好王牌射手復出的同時；對手「蜜蜂兵團」賓福特主場失球極多，預期雙方快打快下，隨時合演入球騷！(球賽編號FB1655，2月17日20:30開賽)
踏入2024年，利物浦5戰英超4勝1負，只曾作客1比3不敵阿仙奴，場場「總入球」最少4球，絕無悶場。儘管該隊上輪主場3比1贏般尼，助攻王阿歷山大阿諾特傷出，之前又有門將艾利臣比加、中場大將蘇保斯拉爾及堤亞高艾簡達拿等加入傷兵行列。幸好，早前出戰非國盃的穆罕默德沙拿，終可克服傷患，全面復操，火力可望進一步提升，今場又會搶攻求勝，保住前領優勢！
賓福特核心東尼爭氣
經歷長達8個月的停賽令後，賓福特精神領袖兼入球王艾雲東尼，甫復出即以行動證明身價，4場英超轟入3球；連帶前線拍擋馬奧比爭氣重拾射門鞋，奈何「蜜蜂兵團」防線卻如常中門大開，今季12場英超主場，賓福特已勁失23球，計近4輪英超主場亦僅取1勝3負勁失11球，今戰遇上火力全開的利物浦，唯有鬥攻才是搶分的最佳出路。
暫時落後紅軍2分但少賽1場的曼城，同晚英超尾場將會大戰車路士。「二哥」曼城剛戰歐聯作客3比1擊敗哥本哈根，寫下11連勝，但贏來比預期辛苦，門將艾達臣摩拉斯又出現低級犯錯，貝拿度施華、基亞利殊中途傷出，貴價守將加華度爾亦要養傷。幸好，助攻王奇雲迪布尼、菲爾科頓近況大勇，射手艾寧夏蘭特傷愈後逐漸上力，當然無懼主攻對手。
車路士作客曼城難踢
車路士上輪英超純贏質素，憑干拿加歷查倒戈梅開二度、高爾彭馬交出2次助攻，作客3比1反勝水晶宮，過程驚險；但沙場老將堤亞高施華勇戰受傷，中路防守又會隱憂重重。雙方首循環才踢成4比4，預期今場又是繼續鬥攻格！(球賽編號FB1643，2月18日01:30開賽)