今日有咩波｜法國女足超班博「大」勝牙買加(附直播賽程)

世盃女足決賽周分組賽馬不停蹄，奪標熱門之一法國，周日將在澳洲悉尼初亮場，在F組鬥牙買加女足(球賽編號FB8012，7月23日18:00開賽)。雙方實力太懸殊，今場先取[4/4.5球]入球大細中位數「入球」大。
法國女足世界排名第5，其實不及歐洲對手德國、瑞典及英格蘭；今年3月又因球員「逼宮」，焗炒長期教練迪雅卡(Diacre)，由上年年尾帶領沙特阿拉伯出戰男子世盃的連納(Renard)接任，士氣成疑。
但球隊最厚本錢是23人大軍中，有5人屬「歐聯冠軍常客」里昂成員，「一前一後」主將、娜森瑪(Le Sommer)及身高6尺1吋的隊長蓮納(Wendie Renard)身經百戰，入球了得；其中34歲的娜森馬，早前熱身賽大炒愛爾蘭女足亦有士哥。就算球隊在決賽周最威水只是2011年奪得殿軍；但今場先對世界排名僅42位的牙買加女足，由於同組尚有勁敵巴西女足，法女必先在今場大炒對手，以保將來出線優勢，今場不會留手。
法國女足 對 牙買加女足數據及分析
牙買加女足4年前初登世盃大舞台，卻有慘痛經歷，3戰分組賽全敗失12球，場場大敗；國家隊經費有限，今次要籌眾旅費，才能讓大軍出發往澳洲。今屆大軍不乏在歐洲搵食好手，包括上屆在聯賽入20球的曼城前鋒賓妮梳爾(Bunny Shaw)；近期賽事顯示入得失得，今場或有機會爭取到國家隊史上首個女足世盃決賽周入球，合演一場入球騷。
法國女足 對 牙買加女足賠率
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