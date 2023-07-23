今日有咩波｜法國女足超班博「大」勝牙買加(附直播賽程)

法國女足世界排名第5，其實不及歐洲對手德國、瑞典及英格蘭；今年3月又因球員「逼宮」，焗炒長期教練迪雅卡(Diacre)，由上年年尾帶領沙特阿拉伯出戰男子世盃的連納(Renard)接任，士氣成疑。

但球隊最厚本錢是23人大軍中，有5人屬「歐聯冠軍常客」里昂成員，「一前一後」主將、娜森瑪(Le Sommer)及身高6尺1吋的隊長蓮納(Wendie Renard)身經百戰，入球了得；其中34歲的娜森馬，早前熱身賽大炒愛爾蘭女足亦有士哥。就算球隊在決賽周最威水只是2011年奪得殿軍；但今場先對世界排名僅42位的牙買加女足，由於同組尚有勁敵巴西女足，法女必先在今場大炒對手，以保將來出線優勢，今場不會留手。