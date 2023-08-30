今日有咩波｜洛杉磯銀河客戰例腳弱 聖荷西地震主場博得過

主場特勁，征服銀河！美職聯近期開快車，香港時間明天早上上演一場西岸大戰，由聖荷西地震迎戰洛杉磯銀河；雖然兩軍上仗分別呑3蛋及贏3蛋，但今場主客對調，形勢截然不同，預料主場威力十足的聖荷西地震，有望贏波反底 (球賽編號FB4957，8月31日10:30開賽)。

地震核心艾斯賓路沙去仗留力

聖荷西地震上輪聯賽鬥肯薩斯體育會，半場已落後兩球下，最終輸0比3收場；球隊雖曾在補時階段博得12碼，不過中場卡路士古爾素卻宴客，連累球隊無法破蛋。不過球隊返到地頭Pay Pal公園球場出擊，往往如有神助，今屆12場聯賽主場12戰7勝4和1負，期間僅負現時西岸榜首的聖路易斯城SC；暫排西岸第6，比第8位的西岸出線季後賽門檻只有2分優勢，當然不穩陣，今場必力爭重回勝軌。

地震主場擅於穩中求勝，「10號」中場主將、阿根廷的基斯頓艾斯賓路沙(Christian Espinoza)效力多年，今屆表現大幅進步攻入12球，佔球隊聯賽入球數量逾4成；上仗大敗一戰未有建樹，提早換走保留體力，得以在今場地頭的快車期聯賽搏殺，查此子之前4仗聯賽接連士哥，球隊亦未嘗一敗，今場當然是食胡人物。