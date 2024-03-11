今日有咩波｜海鮮波兼輸對賽 車路士英超難贏紐卡素

英超今晚深夜壓軸大戰，車路士主場迎戰紐卡素。藍戰士演出飄忽，「海鮮」味道甚濃；同樣表現不穩的紐卡素，上仗復勇大炒狼隊，加上近季對賽藍戰士往績不輸蝕，如今成稍被看低，捧客軍有力坐和望贏！(球賽編號FB2925，3月12日04:00開賽)
車路士上月中旬在英超令班霸曼城失分，但聯賽整體成績差勁之餘，近期表現亦打回原形。英足盃主場強陣鬥英冠的列斯聯，出盡九牛二虎之力，才靠干拿加歷查(Conor Gallagher)尾段建奇功，險勝3比2晉級；上輪英超出訪近況差的賓福特，雖憑快馬尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)先開紀錄，但一度被反先，最終僅憑中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)尾段建功逼和對手。對上一次英超主場鬥狼隊，高爾彭馬(Cole Palmer)先開紀錄，最終亦反輸2比4，可見藍戰士防線演出欠穩。
主帥普捷天奴(Mauricio Pochettino)遲遲未能排出最強陣式及陣容，亦是這支倫敦大會「海鮮」味濃的主因。再者，近2季英超三鬥紐卡素，車路士僅取1和2負劣績；季前重金禮聘的法國前鋒尼干古(Christopher Nkunku)，近期又再重返十字軍行列，今場成熱門一方，危機四伏！
紐卡素傷兵漸愈 前線回勇
紐卡素今季飽受嚴重傷兵潮困擾，以致戰績下滑；但近期表現已回穩，近6輪英超3勝2和1負，只曾不敵勇銳無比的阿仙奴；上輪則憑阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)、安東尼哥頓(Anthony Gordon)、利夫拿文度(Tino Livramento)建功，主場3比0大破狼隊，贏來極具說服力。
近期表現下滑的助攻王捷比亞(Kieran Trippier)，該仗鬥狼隊下半場早段傷出，幸好同位置的利夫拿文度可以頂上，而早前養傷的祖爾韋洛克(Joe Willock)、哈維班尼斯(Harvey Barnes)、艾利洛安達臣(Elliot Anderson)等十字軍，近期已悉數傷愈復出，已開始要為「保帥位」努力的艾迪賀維(Eddie Howe)手上的籌碼較前充裕得多，乘勇出訪仍然未踢出強隊本色的車路士，有望至少保不敗！