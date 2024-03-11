今日有咩波｜海鮮波兼輸對賽 車路士英超難贏紐卡素

英超今晚深夜壓軸大戰，車路士主場迎戰紐卡素。藍戰士演出飄忽，「海鮮」味道甚濃；同樣表現不穩的紐卡素，上仗復勇大炒狼隊，加上近季對賽藍戰士往績不輸蝕，如今成稍被看低，捧客軍有力坐和望贏！(球賽編號FB2925，3月12日04:00開賽)

車路士上月中旬在英超令班霸曼城失分，但聯賽整體成績差勁之餘，近期表現亦打回原形。英足盃主場強陣鬥英冠的列斯聯，出盡九牛二虎之力，才靠干拿加歷查(Conor Gallagher)尾段建奇功，險勝3比2晉級；上輪英超出訪近況差的賓福特，雖憑快馬尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)先開紀錄，但一度被反先，最終僅憑中堅阿素迪沙斯(Axel Disasi)尾段建功逼和對手。對上一次英超主場鬥狼隊，高爾彭馬(Cole Palmer)先開紀錄，最終亦反輸2比4，可見藍戰士防線演出欠穩。