今日有咩波｜港足客戰挑烏茲別克

上周四在旺角場不敵烏茲別克的中國香港足球代表隊，今晚將在世盃外第2圈E組作客再鬥烏軍。港足今場非勝不可，卻再有攻守主力退隊，戰力受損，只期望能以鬥志及臨場超水準發揮挑戰高一班的烏茲別克(今晚22:30開賽)。

艾華頓退隊 米高或擔正

港足大軍上周五啟程往烏茲別克，但包括艾里奧(Helio)、艾華頓(Everton)與鍾樂安最終齊齊退隊，主帥安達臣(Andersen)其後宣布補選均業北區翼鋒林樂勤。港隊目前面對最大問題是前鋒破關乏力，米高(Michael)今場或取代艾華頓擔正，與安永佳及祖連奴(Juninho)合作，潘沛軒則候命搏殺。港足在E組3戰得1分，落後榜首雙雄烏茲別克及伊朗6分，今場若敗陣便正式出局。烏軍人腳實力較高，上仗先開紀錄的蘇梅洛度夫(Eldor Shomurodov)效力意甲卡利亞里，中堅阿舒亞馬托夫(Rustam Ashurmatov)在俄超魯賓卡山落班，今仗主場勢必再攻港足。