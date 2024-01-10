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波經
2024-01-10 04:30:35
日報

今日有咩波｜火力全開 馬德里打吡「大」激鬥

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西班牙超級盃

今日有咩波｜火力全開 馬德里打吡「大」激鬥

將於沙特阿拉伯舉行的第40屆西班牙超級盃，今晚先演首場準決賽，由皇家馬德里火併同市宿敵馬德里體育會。兩軍賽前都有傷兵痊愈，可排出強陣合演打吡戰；其中馬體會主帥施蒙尼近期「轉性」大踢進攻足球，在鋒將基沙文與艾華路莫拉達腳風大順下，勢與皇馬對攻。足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，博「大」有計。(球賽編號FB0261，1月11日03:00開賽)

以上季西甲季軍資格，出戰今次西超盃的馬體會，今季表現未算出色，近期更見反覆，計近4場聯賽便只嘗一勝。主帥施蒙尼過往帶隊踢法以鐵血防守見稱，但隨着球隊今季火力提升，兩大射手基沙文與艾華路莫拉達，在各項賽事合共轟逾30球；加上鋒將迪比(Memphis Depay)及安祖哥利亞(Angel Correa)上仗包辦西盃3球，難怪大把籌碼的施蒙尼「轉性」，肯與對手駁火。

馬體會上輪聯賽以3比4僅負基羅納，剛戰西盃下半場發力反勝盧高3比1，今場又會全力搶攻；加上新星柏保路巴利奧斯(Pablo Barrios)及時傷愈，可以候命，只是防線重心韋素(Axel Witsel)卻疑似有傷，或令防線更不穩陣。

皇馬19場不敗

目前在西甲排榜首的皇馬，上屆在沙特的西超盃僅得亞軍，今次舊地重遊。「銀河艦隊」在各項賽事近19場16勝3和保持不敗，包括剛在西盃3比1輕取弱旅，狀態長期出色。陣內巴西射手雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)早前聯賽已傷愈復出，由他與洛迪高高斯(Rodrygo Goes)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)組成的進攻鐵三角，有無堅不摧之力。

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再者，皇馬左閘費蘭特文迪(Ferland Mendy)已擺脫傷患復出，增強球隊助攻力。考慮今季聯賽首循環交手，馬體會贏3比1，今場盃賽場合，兩軍更會放開懷抱，追「大」啱數。

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