今日有咩波｜火力全開 馬德里打吡「大」激鬥

將於沙特阿拉伯舉行的第40屆西班牙超級盃，今晚先演首場準決賽，由皇家馬德里火併同市宿敵馬德里體育會。兩軍賽前都有傷兵痊愈，可排出強陣合演打吡戰；其中馬體會主帥施蒙尼近期「轉性」大踢進攻足球，在鋒將基沙文與艾華路莫拉達腳風大順下，勢與皇馬對攻。足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，博「大」有計。(球賽編號FB0261，1月11日03:00開賽)

以上季西甲季軍資格，出戰今次西超盃的馬體會，今季表現未算出色，近期更見反覆，計近4場聯賽便只嘗一勝。主帥施蒙尼過往帶隊踢法以鐵血防守見稱，但隨着球隊今季火力提升，兩大射手基沙文與艾華路莫拉達，在各項賽事合共轟逾30球；加上鋒將迪比(Memphis Depay)及安祖哥利亞(Angel Correa)上仗包辦西盃3球，難怪大把籌碼的施蒙尼「轉性」，肯與對手駁火。