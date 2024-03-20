今日有咩波｜烏克蘭大熟大勇作客贏「波」

歐國盃外圍賽附加賽其餘兩組4強大戰，其中波斯尼亞明晚深夜在B組主場迎戰烏克蘭。(球賽編號FB3478，3月22日03:45開賽)波斯尼亞近仗只贏魚腩，其餘賽事全敗，防線中門大開；反觀，烏克蘭多名主力正值盛年，在歐洲頂級聯賽亦有亮麗演出，客勝必捧！

近9場歐國盃外圍賽，波斯尼亞只曾兩勝魚腩列支敦士登，其餘7戰全敗。早前迎戰葡萄牙，半場已輸5球，而作客盧森堡竟大敗1比4。畢竟，波斯尼亞來來去去仍是迪斯高(Edin Džeko)與比真歷(Miralem Pjanić)，青黃不接問題嚴重，明晚迎戰級數已達歐洲二線頂的烏克蘭，難望逞強。