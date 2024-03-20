今日有咩波｜烏克蘭大熟大勇作客贏「波」

歐國盃外圍賽附加賽其餘兩組4強大戰，其中波斯尼亞明晚深夜在B組主場迎戰烏克蘭。(球賽編號FB3478，3月22日03:45開賽)波斯尼亞近仗只贏魚腩，其餘賽事全敗，防線中門大開；反觀，烏克蘭多名主力正值盛年，在歐洲頂級聯賽亦有亮麗演出，客勝必捧！
近9場歐國盃外圍賽，波斯尼亞只曾兩勝魚腩列支敦士登，其餘7戰全敗。早前迎戰葡萄牙，半場已輸5球，而作客盧森堡竟大敗1比4。畢竟，波斯尼亞來來去去仍是迪斯高(Edin Džeko)與比真歷(Miralem Pjanić)，青黃不接問題嚴重，明晚迎戰級數已達歐洲二線頂的烏克蘭，難望逞強。
烏克蘭雖受戰火影響，要將「主場」遷至波蘭，但戰績未受影響之餘，隊內不少主力正值盛年，閃耀歐洲主流聯賽。基羅納孖寶多夫碧(Artem Dovbyk)和迪肯哥夫(Viktor Tsyhankov)，季內一再在西甲展現出色入球能力、連同車路士快馬梅迪歷(Mykhailo Mudryk)及阿仙奴中場辛真高(Oleksandr Zinchenko)等，進攻火力充裕；只要踢回早前在歐國外打和英格蘭、意大利的高水平演出，今戰夠贏殺入決賽！
以色列「主場」鬥冰島
另一B組賽事，以色列近仗只曾贏弱旅白俄羅斯及安道爾，今場移師匈牙利作「主場」，預期會與守強於攻的冰島膠著，入球不會多。(球賽編號FB3482，3月22日03:45開賽)
另外C組，格魯吉亞近年出產不少天才球星，像拿玻里快翼基華拉斯基利亞(Khvicha Kvaratskhelia)，今場欣逢作客曾慘吞葡萄牙9蛋的盧森堡，主勝值捧。(球賽編號FB3483，3月22日01:00開賽)同組希臘上輪歐國外爆冷賽和法國，戰績硬淨；遇上實力見盡的哈薩克，熱捧主勝。(球賽編號FB3479，3月22日03:45開賽)。