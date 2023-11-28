今日有咩波｜無敵主場任我行 PSG勢挫紐卡素復仇

法甲「一哥」PSG今屆歐聯主強客弱，出訪紐卡素大敗1比4，作客AC米蘭反負1比2；但在主場卻能兩蛋贈多蒙特、3球大炒AC米蘭。近期，該隊已在各項賽事累計主場6連勝，場場淨勝對手最少2球，包括上輪聯賽又憑王牌球星基利安麥巴比交出1入波1助攻，5比2大破摩納哥；5個入波來自5名球員，亦反映隊內進攻點多的是。歐聯F組不愧是死亡之組，PSG暫時4戰只得6分排第2，最後一輪尚要出訪主場強大的多蒙特；為免夜長夢多，今輪主場必搏盡搶3分，各方面條件都秤先。

歐聯死亡F組今夜續演重頭戲，巴黎聖日耳門(PSG)迎戰紐卡素。PSG首循環作客紐卡素曾大敗而回，但主場一向聲勢浩大；遇上兵殘兼作客戰力大打折扣的紐卡素，主隊有望復仇成功，保住晉級優勢！(球賽編號FB8900，11月29日04:00開賽)。

難得再嘗出戰歐聯滋味的紐卡素，雖曾在主場4比1擊倒PSG、上輪聯賽亦憑新星安東尼哥頓交出1入波1助攻，大破車路士；奈何「黑白兵團」紐卡素客場表現遠遜主場，早前歐聯出訪AC米蘭只能悶和收場，又曾敗於多蒙特腳下，不論聯賽及歐聯，客場戰力早已證明會大打折扣。暫時分組賽4戰只得4分的紐卡素，已跌落小組榜尾，餘下兩輪根本毫無退路；但屬性主強客弱下，今場硬撼歐洲傳統頂級勁旅，恐怕想守和博1分亦不易。

客軍進攻主力阿歷山大伊沙克與米基爾阿米朗傷愈，上仗聯賽大炒車路士已擔正；但隊內仍是傷兵滿營，前鋒哥林威爾遜、長人左閘丹般恩與中堅保治文等，依舊養傷，人腳仍是捉襟見肘。

巴黎多一日休息

反觀，相隔上仗聯賽較紐卡素多一日休息時間的PSG，陣中就只剩中堅馬昆賀斯、左閘紐奴文迪斯與中場新星薩伊安美爾因傷倦勤，一眾進攻主力均能悉數列陣；在人強馬壯兼有主場之利下，迎戰兵微將寡的紐卡素，主勝當然是信心之選！