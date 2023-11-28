熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 叱咤2023 朗然 尹光 MIRROR YOHO WEST 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-11-28 04:30:34
日報

今日有咩波｜無敵主場任我行 PSG勢挫紐卡素復仇

分享：
歐聯 歐聯 歐聯

歐聯死亡F組今夜續演重頭戲，巴黎聖日耳門(PSG)迎戰紐卡素。PSG首循環作客紐卡素曾大敗而回，但主場一向聲勢浩大；遇上兵殘兼作客戰力大打折扣的紐卡素，主隊有望復仇成功，保住晉級優勢！(球賽編號FB8900，11月29日04:00開賽)。

法甲「一哥」PSG今屆歐聯主強客弱，出訪紐卡素大敗1比4，作客AC米蘭反負1比2；但在主場卻能兩蛋贈多蒙特、3球大炒AC米蘭。近期，該隊已在各項賽事累計主場6連勝，場場淨勝對手最少2球，包括上輪聯賽又憑王牌球星基利安麥巴比交出1入波1助攻，5比2大破摩納哥；5個入波來自5名球員，亦反映隊內進攻點多的是。歐聯F組不愧是死亡之組，PSG暫時4戰只得6分排第2，最後一輪尚要出訪主場強大的多蒙特；為免夜長夢多，今輪主場必搏盡搶3分，各方面條件都秤先。
 

紐卡素4分列死亡之組榜末

難得再嘗出戰歐聯滋味的紐卡素，雖曾在主場4比1擊倒PSG、上輪聯賽亦憑新星安東尼哥頓交出1入波1助攻，大破車路士；奈何「黑白兵團」紐卡素客場表現遠遜主場，早前歐聯出訪AC米蘭只能悶和收場，又曾敗於多蒙特腳下，不論聯賽及歐聯，客場戰力早已證明會大打折扣。暫時分組賽4戰只得4分的紐卡素，已跌落小組榜尾，餘下兩輪根本毫無退路；但屬性主強客弱下，今場硬撼歐洲傳統頂級勁旅，恐怕想守和博1分亦不易。

Ad Block

客軍進攻主力阿歷山大伊沙克與米基爾阿米朗傷愈，上仗聯賽大炒車路士已擔正；但隊內仍是傷兵滿營，前鋒哥林威爾遜、長人左閘丹般恩與中堅保治文等，依舊養傷，人腳仍是捉襟見肘。

巴黎多一日休息

反觀，相隔上仗聯賽較紐卡素多一日休息時間的PSG，陣中就只剩中堅馬昆賀斯、左閘紐奴文迪斯與中場新星薩伊安美爾因傷倦勤，一眾進攻主力均能悉數列陣；在人強馬壯兼有主場之利下，迎戰兵微將寡的紐卡素，主勝當然是信心之選！

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受