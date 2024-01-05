今日有咩波｜熱刺主場對賽出色 穩挫般尼

英足盃今期主打，今晚深夜續有3場賽事上演，其中焦點戰是8屆冠軍熱刺迎戰英超護級分子般尼。考慮雙方近11次在熱刺主場交手，主隊共錄得10勝1和的一面倒優勢；即使隊長孫興民缺陣，但憑雄厚兵力加上對賽心理優勢，仍力足贏波晉級。(球賽編號FB0128，1月6日04:00開賽)

熱刺今屆無緣歐戰，對本土盃賽的鬥志自然較佳。領隊普斯迪高路(Ange Postecoglou)去年夏天接掌帥印，今季在聯賽整體表現仍算不俗，目前在英超排名第5，與榜首利物浦僅相差6分。球隊踢法變得更為進取，球員戰術發揮不俗兼愈踢愈好，尤其近期狀態明顯回升，近5場英超便錄得4勝1負佳績；上仗更將近況原本出色的般尼茅夫打敗，可望令球員信心進一步提升。