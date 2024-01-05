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波經
2024-01-05 04:29:58
日報

今日有咩波｜熱刺主場對賽出色 穩挫般尼

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熱刺 孫興民 李察利臣

熱刺的孫興民要出戰亞洲盃，李察利臣需要撐起大局。

英足盃今期主打，今晚深夜續有3場賽事上演，其中焦點戰是8屆冠軍熱刺迎戰英超護級分子般尼。考慮雙方近11次在熱刺主場交手，主隊共錄得10勝1和的一面倒優勢；即使隊長孫興民缺陣，但憑雄厚兵力加上對賽心理優勢，仍力足贏波晉級。(球賽編號FB0128，1月6日04:00開賽)

熱刺今屆無緣歐戰，對本土盃賽的鬥志自然較佳。領隊普斯迪高路(Ange Postecoglou)去年夏天接掌帥印，今季在聯賽整體表現仍算不俗，目前在英超排名第5，與榜首利物浦僅相差6分。球隊踢法變得更為進取，球員戰術發揮不俗兼愈踢愈好，尤其近期狀態明顯回升，近5場英超便錄得4勝1負佳績；上仗更將近況原本出色的般尼茅夫打敗，可望令球員信心進一步提升。

亞洲盃非洲盃損熱刺厚度

當然，包括孫興民、柏比沙亞(Pape Sarr)及比蘇馬(Yves Bissouma)都已離隊分別出戰亞洲盃及非國盃，今場都會缺陣；但同時有賓坦古亞(Rodrigo Bentancur)傷愈，進攻重心古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)波監刑滿可以復出，加上巴西箭頭李察利臣(Richarlison)重拾佳態，近5場入5球，是入球保證，今場不難打敗近4場英超輸3場的般尼。

再者，排在英超尾二的般尼，心繫聯賽護級，今場鬥志未必高。大軍陣內又是傷兵不少，加上中場重心辛達貝治(Sander Berge)停賽，改由英格蘭小將中場阿朗藍斯(Aaron Ramsey)頂上，戰力只會進一步削減，作客凶多吉少。

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同晚另一場全英超對決，狼隊挾英超3連勝氣勢造訪5連敗的賓福特；縱然狼隊射手黃喜燦已離隊出戰亞洲盃，但在全隊態勇下，加上近4次交手3勝1和優勢，今夜作客仍可坐和望贏。(球賽編號FB0126，1月6日03:15開賽)

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