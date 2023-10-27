今日有咩波｜熱刺今夜勢搗水晶宮

熱刺今屆推倒重來，聘用前些路迪主帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)，就算王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)離隊，但表現煥然一新；今屆又可專注英超比賽，包括上仗2比0輕取富咸後，開季9戰不敗錄得23分，位居榜首。普帥更壓過2009年領軍車路士的荷蘭領隊希汀克(Guus Hiddink)，成為英超史上領軍頭9場得分最多的波士。

熱刺在名帥名將的領軍下，季初表現飛躍，香港時間今晚深夜在本輪英超打頭陣，作客鬥水晶宮，勢可再贏倫敦打吡，保住榜首。今場足智彩開出讓球盤，熱刺讓[0.5/1]球，照捧上盤(球賽編號FB7502，10月28日03:00開賽)。

麥迪臣作客數據靚

要留意新兵攻中占士麥迪臣(James Maddison)上仗主場「埋齋」之餘，在今屆球隊5場英超作客錄得2入球5助攻，數據出眾；今場又會跟李察利臣(Richarlison)及古路施夫斯基(Dejan Kulusevski)，從後全力支援今屆英超已入7球的隊長前鋒孫興民發炮，面對上仗防守崩潰的水晶宮，作客勝望仍高。中場悍將比素馬(Yves Bissouma)停賽期滿，球隊陣容完整兼備活力。

水晶宮開局表現尚可，曾作客打敗曼聯，但持續受傷兵困擾，表現終要滑跌。最大打擊是兩位中場創造型好手米高奧利斯(Michael Olise)，以及伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)同時養傷，令攻守脫節，上仗作客吞紐卡素4蛋。

就算主隊的巴西攻中新兵馬菲斯法蘭卡(Matheus Franca)已傷愈，今場隨時升正，但狀態恐未十足；以球隊近4戰英超只入1球，攻守俱有隱憂下，迎來老帥鶴臣(Roy Hodgson)為英格蘭球會執教第500場的里程碑，恐要再吃悶棍。