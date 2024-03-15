今日有咩波｜熱刺強勢 劫「富」爭前四

除英足盃外，明晚英超深夜亦上演倫敦打吡，由富咸迎戰熱刺。富咸近況不差，但略嫌飄忽，最忌是近年被熱刺剋死。熱刺上仗重創阿士東維拉，重燃入前四希望；為力爭來季歐聯入場券，勢必打鐵趁熱再下一城，客勝值捧！(球賽編號FB3253，3月17日01:30開賽)

能夠勇挫阿仙奴和曼聯，前仗又能大炒白禮頓，富咸當然有一定競爭力。不過計近9次在英超遇上熱刺，富咸居然僅得1和8負劣績，包括近4次聯賽碰頭全敗，格食格味道極濃。何妨，富咸上輪英超鬥狼隊又突然失準，防線欠集中的老毛病又出現，在下半場接連犯錯，隊長卡尼(Tom Cairney)擺烏龍，最終僅憑翼鋒伊禾比(Alex Iwobi)補時階段破蛋，以1比2敗走。富咸今場迎戰火力全開的熱刺，防線必面臨更嚴峻考驗。