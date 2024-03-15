今日有咩波｜熱刺強勢 劫「富」爭前四

除英足盃外，明晚英超深夜亦上演倫敦打吡，由富咸迎戰熱刺。富咸近況不差，但略嫌飄忽，最忌是近年被熱刺剋死。熱刺上仗重創阿士東維拉，重燃入前四希望；為力爭來季歐聯入場券，勢必打鐵趁熱再下一城，客勝值捧！(球賽編號FB3253，3月17日01:30開賽)
能夠勇挫阿仙奴和曼聯，前仗又能大炒白禮頓，富咸當然有一定競爭力。不過計近9次在英超遇上熱刺，富咸居然僅得1和8負劣績，包括近4次聯賽碰頭全敗，格食格味道極濃。何妨，富咸上輪英超鬥狼隊又突然失準，防線欠集中的老毛病又出現，在下半場接連犯錯，隊長卡尼(Tom Cairney)擺烏龍，最終僅憑翼鋒伊禾比(Alex Iwobi)補時階段破蛋，以1比2敗走。富咸今場迎戰火力全開的熱刺，防線必面臨更嚴峻考驗。
孫興民領軍 熱刺入球點多
熱刺早前亦曾意外不敵狼隊，但近仗已重拾正軌，前仗3比1反勝水晶宮後，上輪更作客以4比0重創前四主要競爭對手維拉；隊長孫興民(Son Heung-min)獨取1入波2助攻，季中回歸英超的迪姆華拿(Timo Werner)連續2場士哥，腳風轉順。為重返歐聯戰場，熱刺今場打吡戰定必搏盡，憑對上12場聯賽有11場最少入2球的強大火力，客勝值得捧場！
韋斯咸與阿士東維拉，則在周日英超獨腳戲正面交鋒(3月17日22:00開賽)。兩隊近期分心歐戰，導致聯賽演出失準，防線錯漏百出。韋斯咸上輪英超主場鬥般尼，半場2球落後；但換邊後靠狂風掃落葉的攻勢，追和完場；但若非為球隊尾段扳平的前鋒丹尼艾格斯(Danny Ings)，不是又食詐糊又中楣，「鎚仔幫」或已反勝；今輪遇上剛被熱刺大炒、隊長約翰麥甘尼(John McGinn)更要停賽的維拉，隨時又會對攻，上演入球騷！
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