今日有咩波｜熱刺復勇 可焚森林

火力重現，打鐵趁熱！今晚香港時時深夜英超先演優先場，復勇的熱刺，出訪危在旦夕的諾定咸森林。熱刺上輪大破紐卡素，霸氣盡現；遇上近期低迷的主隊森林，料可輕鬆再搶3分，可捧客勝！(球賽編號FB9614，12月16日04:00開賽)

熱刺早前確曾經歷過一段5戰只得1分的低潮期，榮獲8至10月英超每月最佳領隊的新帥普斯迪高路，亦清楚了解球隊有反勝為敗的壞習慣。這支北倫敦球隊上仗迎戰紐卡素，一如以往快刀斬亂麻，但與過往不同之處，是領先後完全不給予敵方有任何喘息空間，直至下半場中段3球在手，才慢慢放輕前場迫搶的步伐。