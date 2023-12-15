今日有咩波｜熱刺復勇 可焚森林

火力重現，打鐵趁熱！今晚香港時時深夜英超先演優先場，復勇的熱刺，出訪危在旦夕的諾定咸森林。熱刺上輪大破紐卡素，霸氣盡現；遇上近期低迷的主隊森林，料可輕鬆再搶3分，可捧客勝！(球賽編號FB9614，12月16日04:00開賽)
熱刺早前確曾經歷過一段5戰只得1分的低潮期，榮獲8至10月英超每月最佳領隊的新帥普斯迪高路，亦清楚了解球隊有反勝為敗的壞習慣。這支北倫敦球隊上仗迎戰紐卡素，一如以往快刀斬亂麻，但與過往不同之處，是領先後完全不給予敵方有任何喘息空間，直至下半場中段3球在手，才慢慢放輕前場迫搶的步伐。
熱刺李察利臣重拾射門鞋
一場4比1的大勝，除了看見隊長孫興民傳射皆精的高水平演出外，亦喜見長陷入球荒的李察利臣梅開二度，重拾信心。同時，該仗移至左路進攻的古路施夫斯基，亦證實可與今場倒戈的快馬比蘭莊臣並存。當然一對出擊力極強、全場不斷奔跑的二閘烏杜治與柏度樸路，亦是熱刺今季火力全開的主因。
對手森林自從步大力雄的射手艾禾尼爾養傷後，前線僅靠速度甚慢的長人基斯活特衝鋒陷陣，猶如自斷半臂，早前已經歷英超4連敗；縱然上輪能夠作客摸和狼隊「止跌」，但近仗已被打入冷宮的一對升班功臣中堅拍擋禾拿爾與史葛麥堅拿，齊齊被禁止參與一隊操練。球隊本身實力不強、近況已差，現時還出現內亂情況，當然不值捧場。
上季英超兩循環，熱刺「雙殺」當時新升班的森林，2場都能淨勝對手2球，足證雙方實力有明顯距離；今場乘勇出訪，有望繼續施展強大攻力與前場高壓迫搶，贈對手聯賽主場3連敗。