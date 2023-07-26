今日有咩波｜熱刺「儲夠火」必挫獅城水手(附熱身賽直播賽程)

上仗熱身賽臨時取消的的熱刺，今天香港時間晚上，在新加城作客獅城水手(Lion City Sailors)，有望「儲夠火」兼強陣出擊下，大勝一仗，完成今夏亞洲之旅(7月26日19:30開賽)。

這支北倫敦球會，原定剛過去周日在曼谷鬥來屆降落英冠的李斯特城，但賽前傾盆大雨，球場嚴重積水；就算雙方球員已出場熱身，但最終賽事取消。熱刺唯有寄望轉戰新加坡繼續試陣，以讓新帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)，考驗包括新兵中場占士麥迪臣(James Maddison)及所羅門(Manor Solomon)、意大利門將古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)等，加強新舊球員的磨合。

從上仗在曼谷已公布的正選出場陣容所見，新帥前線仍排出王牌射手哈利卡尼(Harry Kane)、孫興民(Son Heung-Min)攻堅，誠意十足，二人「儲夠火」下，今場可盡情發炮；而且新帥崇尚進攻，早前在澳洲珀斯約戰另一倫敦球會韋斯咸，雖然輸2比3，但熱刺全場錄得30次攻門、12次中框，今場僅遇上新加坡超級聯賽暫排第3的獅城水手，應有力輕鬆取勝，完成今次亞洲之旅。

獅城水手近期走勢反覆，早前聯賽連敗後，上仗末段靠隊中首席射手、比利時前鋒利斯甸尼(Lestienne)梅開二度，以3比2打敗下游分子丹戎巴葛(Tanjong Pagar)，表現平平；球隊去年11月下旬曾跟來訪的德甲多蒙特友賽，結果輸2比7，以該仗作評估水手的實力，今夜遇英超傳統勁旅只是輸少當贏。

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