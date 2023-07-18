今日有咩波｜熱刺「大」鬥韋斯咸 珀斯演倫敦打吡

本周起，大部分英超球隊將會前赴世界各地進行熱身賽，收宣傳推廣球隊之餘，最重要逐漸提升狀態，為尚有不足一個月便開鑼的聯賽做好準備；今天香港時間黃昏，倫敦打吡移師澳洲珀斯上演，由「長征王」熱刺鬥已熟習場地的韋斯咸，勢均力敵，預料會是一場入球騷。(7月18日18:00開賽)

熱刺今屆新帥登場，由前些路迪主帥普斯迪古路(Ange Postecoglou)領軍，今夏頭炮是亞太之旅；據英國傳媒報道，熱刺3站包括今晚鬥韋斯咸(澳洲)、下周日(23號)鬥李斯特城(泰國)及下周三鬥獅城水手(新加坡)，飛行行程超過13,000公里，成為今夏英超長征王。大軍陣容尚算完整，傳聞轉投拜仁慕尼黑的王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，以及孫興民(Heung-Min Sun)仍在陣中；由李斯特城加盟的英格蘭中場國腳占士麥迪臣(James Maddison)必受注目。

反而門將一環令人擔心，原一號門將洛里斯(Hugo Lloris)被棄用，等候轉會，後備門將費沙科士打(Fraser Foster)因背傷未有隨軍；今夏另一位新兵、由意大利安坡里加盟的門將古里莫維卡里奧(Guglielmo Vicario)初試啼聲，跟守將默契有待磨合。