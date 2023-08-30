今日有咩波｜燕豪芬歐聯附勢破格拉斯哥流浪

今屆歐聯附加賽最強戲碼，必屬燕豪芬鬥格拉斯哥流浪。兩軍在首回合未分高下，香港時間今晚深夜在燕豪芬的菲利普球場決生死，相信鋒強勢盛的主隊，今場有望在法定時間解決對手，並一報上屆同一階段出局的敗辱。足智彩開出主隊讓1球，可博燕豪芬上盤 (球賽編號FB4942，8月31日03:00開賽)。

燕豪芬去仗兩度落後下扳平

同上屆歐聯附一樣，兩軍首回合打成2比2平手，燕豪芬和波而回，相信教練保斯(Peter Bosz)已收貨。事關球隊兩度落後下，尾段靠老牌射手盧克迪莊(Luke de Jong)接應角球，幸運用膊頭撞入扳平；而兩位中堅羅馬路(Andre Romalho)及保斯卡利(Olivier Boscagli)又在尾段傷出，不過前者已復操，今場或改跟今夏新兵舒侯頓(Jerdy Schouten)扼守中路。

燕豪芬鋒力可恃，盧克迪莊今屆歐聯3戰入4球，寶刀未老，跟季前由布魯日加盟的荷蘭同胞路亞蘭治，合作擦出火花。球隊對上5戰每場起碼入2球，今年在地頭菲利普球場又未嘗一敗；更有利是上周末荷甲作出遷就改期，養精蓄銳下，主攻的燕豪芬有力報上屆主場輸格流0比1，在歐聯附出局的敗辱。