今日有咩波｜燕豪芬歐聯附勢破格拉斯哥流浪

今屆歐聯附加賽最強戲碼，必屬燕豪芬鬥格拉斯哥流浪。兩軍在首回合未分高下，香港時間今晚深夜在燕豪芬的菲利普球場決生死，相信鋒強勢盛的主隊，今場有望在法定時間解決對手，並一報上屆同一階段出局的敗辱。足智彩開出主隊讓1球，可博燕豪芬上盤 (球賽編號FB4942，8月31日03:00開賽)。
燕豪芬去仗兩度落後下扳平
同上屆歐聯附一樣，兩軍首回合打成2比2平手，燕豪芬和波而回，相信教練保斯(Peter Bosz)已收貨。事關球隊兩度落後下，尾段靠老牌射手盧克迪莊(Luke de Jong)接應角球，幸運用膊頭撞入扳平；而兩位中堅羅馬路(Andre Romalho)及保斯卡利(Olivier Boscagli)又在尾段傷出，不過前者已復操，今場或改跟今夏新兵舒侯頓(Jerdy Schouten)扼守中路。
燕豪芬鋒力可恃，盧克迪莊今屆歐聯3戰入4球，寶刀未老，跟季前由布魯日加盟的荷蘭同胞路亞蘭治，合作擦出火花。球隊對上5戰每場起碼入2球，今年在地頭菲利普球場又未嘗一敗；更有利是上周末荷甲作出遷就改期，養精蓄銳下，主攻的燕豪芬有力報上屆主場輸格流0比1，在歐聯附出局的敗辱。
燕豪芬 對 格拉斯哥流浪數據及分析
格拉斯哥流浪上仗主場曾兩度領先，如今放虎歸山；球隊最好消息是牙買加前鋒基馬胡菲(Kemar Roofe)因傷長休後，上周末聯賽復出首次擔正即取得入球，增添前線調動能力。不過球隊上仗聯賽作客2比0贏弱旅羅斯郡，才是今屆正式比賽客場3戰以來首勝；球隊雙中堅蘇達亞(John Souttar)及高臣(Connor Goldson)級數一般，今場或是勝負焦點，勢難擋燕豪芬強鋒進襲。相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx