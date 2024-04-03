今日有咩波｜爭做四冠王 超班PSG穩炒雷恩

正力爭成為四冠王的法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)，今晚深夜在法足盃4強迎戰雷恩。PSG剛在國家打吡擊敗宿敵馬賽，乘勇出戰，撞正剛在聯賽不敵弱旅斯特拉斯堡的雷恩，無論狀態與士氣均佔先，PSG有力輕鬆取勝。(球賽編號FB4075，4月4日03:10開賽)
年初已率先贏得了法冠盃的PSG，目前在聯賽榜也遙遙領先次席比斯特多達12分，「冧莊」機會極濃；同時在歐聯已躋身8強，正向四冠王全力邁進，當然不想在法足盃失手。PSG今場對手僅是在法甲排名第8的雷恩，論狀態，聖日耳門近期在各項賽事累積3連勝，包括剛戰2比0輕取馬賽；而在法足盃晉級過程中，近兩圈都先後在主場淘汰了實力分子比斯特與尼斯，說服力足。
麥巴比去仗獲安歷基收起
人腳方面，PSG主帥安歷基(Luis Enrique)上仗聯賽繼續提早收起王牌射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，讓此子保留足夠體力，在今場繼續擔正搏殺。另一前鋒干卡路(Goncalo Ramos)與進攻中場李康仁同場聯賽僅以後備登場，球隊今場可擺強勁鋒線出擊。中堅貝拿度(Lucas Beraldo)下場聯賽停賽，今場亦無後顧之憂。
雷恩近況欠佳難反彈
雷恩上仗聯賽令人意外吞斯特拉斯堡兩蛋，近4場聯賽僅嘗一勝，狀態反覆。晉級過程中，唯一曾在32強遇上法甲代表馬賽，都僅靠互射12碼闖關；其餘圈數所遇對手非強，根本未受考驗。大軍人腳實力有限，唯一是今場會有前鋒卡利穆恩度(Arnaud Kalimuendo)復任正選，但要對實力超班的PSG給予威脅，恐怕有心無力，只求輸少當贏。
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