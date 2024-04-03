今日有咩波｜爭做四冠王 超班PSG穩炒雷恩

正力爭成為四冠王的法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)，今晚深夜在法足盃4強迎戰雷恩。PSG剛在國家打吡擊敗宿敵馬賽，乘勇出戰，撞正剛在聯賽不敵弱旅斯特拉斯堡的雷恩，無論狀態與士氣均佔先，PSG有力輕鬆取勝。(球賽編號FB4075，4月4日03:10開賽)

年初已率先贏得了法冠盃的PSG，目前在聯賽榜也遙遙領先次席比斯特多達12分，「冧莊」機會極濃；同時在歐聯已躋身8強，正向四冠王全力邁進，當然不想在法足盃失手。PSG今場對手僅是在法甲排名第8的雷恩，論狀態，聖日耳門近期在各項賽事累積3連勝，包括剛戰2比0輕取馬賽；而在法足盃晉級過程中，近兩圈都先後在主場淘汰了實力分子比斯特與尼斯，說服力足。