今日有咩波｜爭冠叫胡 PSG勢炒羅連安特

今晚法甲上演3場補賽，其中長期壟斷法甲的富豪球會巴黎聖日耳門（PSG）作客護級分子羅連安特時，只要全取3分，而同晚摩納哥又未能擊敗里爾的話，PSG便可提前正式封王。無論實力、狀態與鬥志，PSG都在對手之上，主將如基利安麥巴比(Kylian Mbappe)及奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)等又有望回歸正選，今場甚至有力大捷。 (球賽編號FB5318，4月25日01:00開賽)

PSG現以29戰66分排榜首，拋離次席摩納哥11分，在只餘下5輪情況，只要今晚戰果配合，該隊便可正式稱霸。他們正力爭成為法甲、法足盃及歐聯三冠王，為免夜長夢多，今場爭勝鬥志絕無疑問；加上剛戰4比1大炒原本回勇的里昂，當日坐足全場冷板的麥巴比與迪比利，預計今戰都會雙雙復出擔正，而中場李康仁及後防重心史堅尼亞(Milan Skriniar)等，同場僅以後備出戰，主帥安歷基(Luis Enrique)今場再布強陣之下，以他們近6場聯賽客戰5勝1和強勢，今場贏波不是難事。