今日有咩波｜爭英超 入直路鍊到盡 曼城勢炒白禮頓

周四英超獨腳戲，「藍月」曼城夜訪白禮頓。在英超連場大捷的曼城，英足盃亦已殺入決賽，表現未受歐聯出局影響；適逢「海鷗」白禮頓傷兵滿營，前線啞火，人強馬壯的曼城優勢更明顯，客勝必捧！(球賽編號FB5342，4月26日03:00開賽)
曼城在歐聯慘被皇家馬德里踢出局，但接戰英足盃於表現未算太搶鏡下，反而憑貝拿度施華(Bernardo Silva)尾段一箭定江山，一球氣走車路士入決賽。踏入季尾，曼城盃賽演出雖略為反覆，但近期在英超戰場的演出卻極為穩定；早前更一口氣擊敗維拉、水晶宮與盧頓共入13球，是役出訪近況低沉的白禮頓，勝望當然高唱入雲，繼續向領先4分但多賽2場的阿仙奴施壓。
曼城態勇 白禮頓兵疲
正當不少英超球隊備受嚴重傷兵潮困擾，藍月隊內只有射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)和中堅史東斯(John Stones)有輕傷在身，仍是人強馬壯；加上贏車路士後回氣時間已足，遇上現時傷兵滿營的白禮頓，曼城當然有機會力爭英超4連捷！
白禮頓歐霸出局後不振
對手白禮頓自從歐霸16強被羅馬淘汰後，表現倒退，英超已4戰不勝僅入2球；除了不敵利物浦與阿仙奴外，遇上賓福特與般尼亦和波收場，演出令人失望，其中上仗鬥般尼，翼衛佩華斯艾斯度比倫(Pervis Estupiñán)更早早傷出，左路攻守戰力打擊不少。
事實上「海鷗」戰績回落，傷兵問題嚴重是主因，畢竟一對翼鋒三笘薰及蘇利馬治(Solly March)長唞，近期就連一對右閘蘭普堤(Tariq Lamptey)、軒素活特(Jack Hinshelwood)、一對年輕鋒將艾雲費格遜(Evan Ferguson)、祖利奧安斯素(Julio Enciso)亦相繼成為十字軍。隊內大部分快馬同時養傷，對於擅打前場逼搶、快速反擊的白禮頓來說，等同折翼。
白禮頓上仗地頭出擊照吞阿仙奴3蛋，今戰尚要遇上控球能力更強的另一爭霸分子曼城，不排除全程捱打，恐怕更會大敗！