今日有咩波｜爭英超 入直路鍊到盡 曼城勢炒白禮頓

周四英超獨腳戲，「藍月」曼城夜訪白禮頓。在英超連場大捷的曼城，英足盃亦已殺入決賽，表現未受歐聯出局影響；適逢「海鷗」白禮頓傷兵滿營，前線啞火，人強馬壯的曼城優勢更明顯，客勝必捧！(球賽編號FB5342，4月26日03:00開賽)

曼城在歐聯慘被皇家馬德里踢出局，但接戰英足盃於表現未算太搶鏡下，反而憑貝拿度施華(Bernardo Silva)尾段一箭定江山，一球氣走車路士入決賽。踏入季尾，曼城盃賽演出雖略為反覆，但近期在英超戰場的演出卻極為穩定；早前更一口氣擊敗維拉、水晶宮與盧頓共入13球，是役出訪近況低沉的白禮頓，勝望當然高唱入雲，繼續向領先4分但多賽2場的阿仙奴施壓。

曼城態勇 白禮頓兵疲

正當不少英超球隊備受嚴重傷兵潮困擾，藍月隊內只有射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)和中堅史東斯(John Stones)有輕傷在身，仍是人強馬壯；加上贏車路士後回氣時間已足，遇上現時傷兵滿營的白禮頓，曼城當然有機會力爭英超4連捷！