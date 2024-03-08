今日有咩波｜ 爭霸未放棄 拜仁復勇誓炒殘陣緬恩斯

周中歐聯輕鬆晉級的拜仁慕尼黑，明晚回師德甲，續在主場迎戰有3名主力停賽的緬恩斯。拜仁聯賽爭標形勢告急，幸好鋒力不減，欣逢作客已3連敗的緬恩斯，主隊有力輕鬆取勝！(球賽編號FB2930，3月9日22:30開賽)

縱然已落後榜首利華古遜10分，但球隊上下仍未放棄爭標，上季煞科日神奇反壓多蒙特封王已屬明證。入球機器哈利卡尼近2戰在安聯主場，分鬥RB萊比錫與拉素均梅開二度，季內各項賽事計已轟入33球，產量驚人。早前養傷的3匹快馬基拿比、利萊辛尼與艾方素戴維斯已悉數復出。上季，拜仁在德甲主場6比2狂數緬恩斯，今季首循環作客亦贏3比1，擺明格食格；加上周中歐聯談笑用兵下，3球大勝拉素，兩回合計反勝打入8強，氣勢上升。