今日有咩波｜ 爭霸未放棄 拜仁復勇誓炒殘陣緬恩斯

周中歐聯輕鬆晉級的拜仁慕尼黑，明晚回師德甲，續在主場迎戰有3名主力停賽的緬恩斯。拜仁聯賽爭標形勢告急，幸好鋒力不減，欣逢作客已3連敗的緬恩斯，主隊有力輕鬆取勝！(球賽編號FB2930，3月9日22:30開賽)
縱然已落後榜首利華古遜10分，但球隊上下仍未放棄爭標，上季煞科日神奇反壓多蒙特封王已屬明證。入球機器哈利卡尼近2戰在安聯主場，分鬥RB萊比錫與拉素均梅開二度，季內各項賽事計已轟入33球，產量驚人。早前養傷的3匹快馬基拿比、利萊辛尼與艾方素戴維斯已悉數復出。上季，拜仁在德甲主場6比2狂數緬恩斯，今季首循環作客亦贏3比1，擺明格食格；加上周中歐聯談笑用兵下，3球大勝拉素，兩回合計反勝打入8強，氣勢上升。
緬恩斯今季作客未開齋
緬恩斯位處尾二，最弊是球隊開季至今德甲作客12場不勝，最近更作客3連敗；今戰有翼鋒謝錫尼根簡、防守中場李安度巴列奴及中堅杜明歷克哥亞齊齊停賽。前中後3線主力同時缺陣，作客安聯，輸少當贏。
另邊廂，「一哥」利華古遜周日晚壓軸登場，主場迎戰禾夫斯堡(3月11日02:30開賽)。近10輪德甲豪取9勝1和佳績的利華，上輪以眾凌寡下，憑一對「得分翼衛」謝利美費林邦和阿歷斯基莫度建功，作客兩球輕取科隆；但前者因累積足夠黃牌要自動停賽，對右路側擊料會構成一定影響。上半季發光發熱的射手邦尼菲斯，預期要養傷至下月中，前線唯有依靠中鋒柏德列舒希克擔大旗。
對手禾夫斯堡上輪主場2比3僅負史特加，近9輪聯賽6和3負，3場敗仗都是淨負1球，戰力平平但韌力十足。雖然首席射手兼助攻王莊拿斯雲特，下半季表現明顯走樣；幸好前線鋒力未受影響，入球不少，作客踢法又夠進取，今場先吼「入球」大。