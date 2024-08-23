今日有咩波｜特訓狂操谷體能 皇馬穩勝華拉度列

衛冕西甲的皇家馬德里，在上周開咧戰「出閘脫腳」僅和馬略卡後，周日晚返回班拿貝迎戰升班馬華拉度列，必望大勝一場振奮軍心。「銀河艦隊」近日積極加強操練，更用到著名的「賓杜斯特訓」催谷，今場3分志在必得(球賽編號FB9527，8月25日23:00開賽)。 月中勝出歐超盃的皇馬，卻令人意外在上仗被馬略卡逼和1比1。主帥安察洛堤(Ancelotti)尾段太遲換人被外間質疑，但見慣大場面的安帥懶得解釋，強調每人都有自己意見。同時間，這位意大利老帥周中為大軍加操，用到所謂「賓杜斯特訓」，即按著名體能教練賓杜斯(Antonio Pintus)安排，全員佩戴上特製面罩去狂操體能；以高科技監測球員呼吸與心跳等去調節訓練量，提升球員狀態。

「銀河艦隊」展現求勝決心，一眾大牌亦充滿戰意，被標籤為新無敵進攻鐵三角「BMV」組合的祖迪比寧咸(Jude Bellingham)、基利安麥巴比(Kylian Mbappe)與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，上仗賽後被拍得公開檢討進攻方式；加上另一巴西新星洛迪高高斯(Rodrygo Goes)首戰入波，以皇馬目前火力，返回主場必會大開殺戒。 左閘文迪停賽 今場停賽的皇馬左閘費蘭特文迪(Ferland Mendy)，將由盧卡斯華斯基斯(Lucas Vazquez)或法蘭加西亞(Fran Garcia)頂上，尤其後者在季前球會賽表現突出，助攻助守，力足填補空缺。

華拉度列上仗在升班馬大戰1比0小勝愛斯賓奴，不過對手實力偏弱，不足為據。該隊近日先後從皇馬簽入前鋒拿達沙(Latasa)及借用了箭頭馬里奧馬田(Mario Martin)，表面上鋒力有所提升；尤其後者今場亦獲准披甲倒戈；但二人的實力及優缺點，肯定都在安帥計算之內，今場客軍要阻皇馬開勝門，恐怕有心無力。 巴塞利雲有態 誓破畢爾包 另邊廂，巴塞隆拿明晚深夜在主場迎戰畢爾包。「地上最強」聯賽首戰以2比1力克華倫西亞，一眾小將表現突出，老將射手羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)亦在佳態，梅開二度；今場更有地利之助，要打敗狀態未足、首戰失分的畢爾包，熱捧主勝(球賽編號FB9541，8月25日01:00開賽)。