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波經
2024-01-30 04:30:13
日報

今日有咩波｜狂勝水晶宮添士氣 阿仙奴夜訪森林「大」作戰

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英超本周中加開快車，其中阿仙奴夜訪諾定咸森林。阿仙奴上輪聯賽狂勝水晶宮，終止連敗頹勢之餘，緊守前列位置；今輪乘勝追擊，遇上主場入得失得的森林，鬥攻格。足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，取「大」。(球賽編號FB0980，1月31日03:30開賽)

早前英足盃已被淘汰的阿仙奴，距離上輪英超主場5比0狂勝水晶宮，約有10日休息期；令上輪頂入2球但傷出的中堅加比爾馬加希斯，與防守中場迪格蘭賴斯都有望趕及復出，就連養傷已久的中場硬漢湯馬士柏迪亦已復操，人腳更為完整，重心放回聯賽，要續搶3分保爭霸夢。

阿仙奴近仗作客不穩

阿仙奴的比利時翼鋒李安度杜沙特上輪升正建功，但論搶鏡程度不及後備落場梅開二度的加比爾馬天尼利；預期後者今戰有望重返正選行列。可是球隊近3戰聯賽作客不勝，今場遇搶分心切的森林，有一定隱憂。

諾定咸森林自從上月中以紐奴領軍，表現確有進步；雖仍排下游，但早前就曾接連擊敗紐卡素與曼聯，聯賽連勝，射手基斯活特計近4場聯賽轟入5球。不過，森林已連續10輪英超失波，在英足盃悶和英冠布里斯托城後，今戰將靠近3戰主場皆入2球的不俗鋒力，衝擊兵工廠防線，要取入球不難。

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維拉主場勢強撼紐卡素

同晚還有4場英超，其中阿士東維拉主場迎戰紐卡素亦受關注。維拉勇銳程度雖不及季初，連同英足盃已連續兩仗作客悶和對手；不過主場演出仍是信心保證，季內10輪主場聯賽9勝1和，主力奧尼屈堅斯、里安拜尼等可出場攻堅。

相反紐卡素英超累計4連敗勁失11球，近期又有中場大將祖連頓加入傷兵營，聯賽跌落中游；今戰出訪「主場王」維拉，凶多吉少！(球賽編號FB0982，1月31日04:15開賽)

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