今日有咩波｜狂勝水晶宮添士氣 阿仙奴夜訪森林「大」作戰

早前英足盃已被淘汰的阿仙奴，距離上輪英超主場5比0狂勝水晶宮，約有10日休息期；令上輪頂入2球但傷出的中堅加比爾馬加希斯，與防守中場迪格蘭賴斯都有望趕及復出，就連養傷已久的中場硬漢湯馬士柏迪亦已復操，人腳更為完整，重心放回聯賽，要續搶3分保爭霸夢。

英超本周中加開快車，其中阿仙奴夜訪諾定咸森林。阿仙奴上輪聯賽狂勝水晶宮，終止連敗頹勢之餘，緊守前列位置；今輪乘勝追擊，遇上主場入得失得的森林，鬥攻格。足智彩開出入球中位數[2.5/3]球，取「大」。(球賽編號FB0980，1月31日03:30開賽)

阿仙奴近仗作客不穩

阿仙奴的比利時翼鋒李安度杜沙特上輪升正建功，但論搶鏡程度不及後備落場梅開二度的加比爾馬天尼利；預期後者今戰有望重返正選行列。可是球隊近3戰聯賽作客不勝，今場遇搶分心切的森林，有一定隱憂。

諾定咸森林自從上月中以紐奴領軍，表現確有進步；雖仍排下游，但早前就曾接連擊敗紐卡素與曼聯，聯賽連勝，射手基斯活特計近4場聯賽轟入5球。不過，森林已連續10輪英超失波，在英足盃悶和英冠布里斯托城後，今戰將靠近3戰主場皆入2球的不俗鋒力，衝擊兵工廠防線，要取入球不難。