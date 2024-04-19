今日有咩波｜狼隊攻強守弱 迎阿仙奴「大」作戰

英足盃周末主打，但英超仍馬不停蹄，其中剛在歐聯8強被淘汰的「兵工廠」阿仙奴，明晚深夜則回師英超戰場出訪狼隊。阿仙奴近期連敗0入球，包括歐聯被拜仁慕尼黑踢出局；狼隊無欲無求，但勝在攻強守弱，今場入球不會少！(球賽編號FB4857，4月21日02:30開賽)

近期表現下滑的阿仙奴，繼上仗英超主場0比2不敵維拉，爭標形勢由主動變被動後；上仗歐聯8強次回合出訪拜仁，再輸0比1，總比數輸2比3行人止步，眾主力似有疲態，昔日行雲流水的攻勢亦無影無蹤。