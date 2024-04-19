今日有咩波｜狼隊攻強守弱 迎阿仙奴「大」作戰

英足盃周末主打，但英超仍馬不停蹄，其中剛在歐聯8強被淘汰的「兵工廠」阿仙奴，明晚深夜則回師英超戰場出訪狼隊。阿仙奴近期連敗0入球，包括歐聯被拜仁慕尼黑踢出局；狼隊無欲無求，但勝在攻強守弱，今場入球不會少！(球賽編號FB4857，4月21日02:30開賽)
近期表現下滑的阿仙奴，繼上仗英超主場0比2不敵維拉，爭標形勢由主動變被動後；上仗歐聯8強次回合出訪拜仁，再輸0比1，總比數輸2比3行人止步，眾主力似有疲態，昔日行雲流水的攻勢亦無影無蹤。
歐聯出局後一肚氣
不過聯賽仍排第2的阿仙奴，季內英超客場演出卻甚為穩定，近6輪英超作客5勝1和，除了悶和曼城0比0外，大炒對手是常事。只要布卡約沙卡(Bukayo Saka)、李安度杜沙特(Leandro Trossard)、夏維斯(Kai Havertz)等進攻好手，能盡快忘記歐聯出局的傷痛，領軍盡最大能力去爭取今屆的英超冠軍寶座；遇上錯漏百出的狼隊防線，預期不會有悶場。
狼隊高不成、低不就，踏入季尾大踢風流波。球隊近期踢得相當開放，近4戰聯賽2和2負，入得失得；包括上仗就靠射手馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)梅開二度，作客2比2和諾定咸森林，而連同英足盃主場錄得連敗共失5球，由隊長麥斯基爾文(Max Kilman)、圖迪高美斯(Toti Gomes)、辛迪亞高般奴(Santiago Bueno)組成的3人防線，表現甚為不穩，今場遇上季內只剩英超可爭的兵工廠，兩隊有望放開懷抱對攻！ 相關連結：香港賽馬會網頁