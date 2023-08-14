今日有咩波｜狼隊陣前易帥士氣成疑 曼聯主場大炒格

上季大勇的拉舒福特，今仗預計正選上陣。(路透社)

今夏大開水喉擴軍的「紅魔」曼聯，香港時間今晚深夜在本輪英超壓軸戰出場，遇上賽前易帥的狼隊，集有利條件於一身，今場勢「開門紅」。足智彩開出曼聯主場讓1.5/2球，照取上盤(球賽編號FB3789，8月15日03:00開賽)。

曼聯上屆開季英超即連敗予白禮頓及賓福特兩支黑馬，令主帥滕哈格成為自1921年以來，上任後開局最差的紅魔領隊；不過「坦克」之後撥亂反正，曼聯最終奪取聯賽季軍，今屆重返歐聯，管理層再開水喉，繼續補強。

除滕哈格舊部門將奧拿拿加盟，今屆擔任「一號龍」，曼聯又從車路士重金購入美臣蒙特，以及從阿特蘭大簽入有「新夏蘭特」之稱的拉斯姆斯賀祖隆特，實力進一步提升。不過，拉斯姆斯賀治隆特有傷在身，暫難上陣。拉舒福特今場會聯同新隊長般奴費南迪斯、安東尼馬菲奧斯和美臣蒙特攻堅。紅魔今夏在歐美共出戰8場，不乏硬仗，已收寓賽於操之效，加上汲取上屆季初教訓，今戰奧脫福出擊，必打醒精神。

狼隊教練及主力離隊影響大

狼隊上屆靠中途接任的領隊盧柏迪古領導有方，護級成功；但今夏財政緊絀，「出多過入」，其中隊長魯賓尼維斯和主力中堅彌敦哥連斯離隊影響最大。盧柏迪古最終在英超開季前數天「跳船」離隊，球隊隨即公布由前般尼茅夫主帥加利奧尼爾接任，對士氣及季初部署有負面影響。

外借回歸的前鋒法比奧施華及傷愈的長人中鋒沙沙卡拉積已在球會賽出場；但預計把握力較強的柏度尼圖、馬菲奧斯根夏及普丹斯今場會先出場搏殺。狼隊的守力始終令人擔心，由老中堅奇治戴臣領導的防線，恐難抵擋紅魔鋒將連珠發炮。

兩軍近3季6次英超對賽，紅魔一面倒佔優，錄得5勝1負；今戰主場出擊，可博贏2球或以上。