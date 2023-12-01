今日有咩波｜狼隊雙防中齊停賽 阿仙奴主場強攻「大」晒

英超周六頭輪好戲碼，榜首阿仙奴迎戰狼隊。狼隊今季一洗悶波污名，場場入得失得；但上輪敗走富咸之餘，雙防中儲夠黃牌要停賽，影響極大。相反阿仙奴英超主場火力全開外，剛戰歐聯又錄得大捷，為保英超榜首位置，今場隨時跟豁出去的客軍來個「大」廝殺，入球騷可期！(12月2日23:00開賽)

「兵工廠」阿仙奴上輪英超作客賓福特，僅憑加盟後受盡批評的夏維斯完場前建功，險勝對手而回；但該隊返主場出擊，形勢會截然不同。事實上，除了1球險勝勁敵曼城外，阿仙奴今屆其餘6場英超主場，「總入球」全部最少3球，就算硬撼熱刺、曼聯亦照樣鬥攻。以周中歐聯半場已轟入朗斯5球、最終大勝6比0兼提早首名出線的勁勢，今場隨時又是一眾「小兵」的表演時間。