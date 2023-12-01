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波經
2023-12-01 04:30:55
日報

今日有咩波｜狼隊雙防中齊停賽 阿仙奴主場強攻「大」晒

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英超周六頭輪好戲碼，榜首阿仙奴迎戰狼隊。狼隊今季一洗悶波污名，場場入得失得；但上輪敗走富咸之餘，雙防中儲夠黃牌要停賽，影響極大。相反阿仙奴英超主場火力全開外，剛戰歐聯又錄得大捷，為保英超榜首位置，今場隨時跟豁出去的客軍來個「大」廝殺，入球騷可期！(12月2日23:00開賽)

「兵工廠」阿仙奴上輪英超作客賓福特，僅憑加盟後受盡批評的夏維斯完場前建功，險勝對手而回；但該隊返主場出擊，形勢會截然不同。事實上，除了1球險勝勁敵曼城外，阿仙奴今屆其餘6場英超主場，「總入球」全部最少3球，就算硬撼熱刺、曼聯亦照樣鬥攻。以周中歐聯半場已轟入朗斯5球、最終大勝6比0兼提早首名出線的勁勢，今場隨時又是一眾「小兵」的表演時間。

阿仙奴歐聯剛大勝

阿仙奴的攻擊點，向來都擅於「分散投資」，近期無論是加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)、加比爾馬天尼利(Gabriel Martinelli)，還是布卡約沙卡(Bukayo Saka)等，統統都有亮麗演出。上述進攻好手的共通點都是走位靈活、短程爆發力強；遇上近4仗英超已被4度判罰12碼的狼隊，說不定阿仙奴又有機會藉敵方守衛，在禁區內魯莽犯錯，取得甜頭，全力鞏固榜首位置。

狼隊今季一改悶波作風，最近5場英超的「總入球」全部最少3球。一對箭頭黃喜燦(Hwang Hee-chan)與馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)，近期都有水準演出；可惜攔截力極強的一對防守中場勒美拿(Mario Lemina)與祖奧高美斯(Joao Gomes)，上輪鬥富咸齊齊被罰季內第5面黃牌，今場雙雙自動停賽。一口氣失去兩大中路屏障，更要作客硬撼阿仙奴；今屆表現暫勝預期的狼隊，縱有不俗攻力及撼強隊的勇氣，恐入不敷支。
 

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紐卡素曼聯傷兵多

明晚英超尾場由紐卡素迎戰曼聯。黑白兵團季內除了被10人應戰的利物浦意外反勝外，其餘6場英超主場全勝；包括上輪技術性擊倒車路士，射手阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)傷愈大勇，近期場場殘陣仍毫不示弱。曼聯英超作客4連勝，新星阿歷真度加拿祖(Alejandro Garnacho)fit爆，奈何剛戰歐聯時，門將奧拿拿(Andre Onana)故態復萌，連累球隊被加拉塔沙雷逼和3比3。紅魔防守經常不穩下，今戰吼「大」有著數！(球賽編號FBxxxx，12月3日04:00開賽)

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