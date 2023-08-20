今日有咩波｜王牌前鋒女子世界盃決賽復出 英格蘭女足力足擋「狂牛」

王牌復出，無懼狂牛！「三獅兵團」英格蘭女足果然贏大賽經驗，抵住主場球迷壓力入女子世界盃決賽；周日續在「福地」悉尼的澳洲體育場，硬撼「狂牛」兵團西班牙女足，大好消息是「三獅」首席射手蘿倫占士(Lauren James)停賽復出，今場女足世盃冠軍戰，足智彩開出西班牙女足讓0/0.5球，決撐「三獅」女足下盤
(球賽編號FB8116，8月20日18:00開賽 Viu96台直播)。
沒有占士在前線壓陣，英格蘭女足轉在下半場發力，在澳洲體育場接連淘汰哥倫比亞女足及澳洲女足；上仗射入世界波的攻中東妮(Ellan Toone)，配合羅素(Alessia Russo)及咸普(Lauren Kemp)威力亦大。「三獅兵團」去年勇奪女子歐國盃後，明顯累積不少大賽經驗，大賽名帥韋嘉文(Sarina Wiegman)功力非凡；今場前線多了占士回歸，火力只會更強，續在「福地」擺擂台，當然不會輸蝕給上屆女子歐國盃8強的手下敗將西班牙女足。
西班牙女足 對 英格蘭女足數據及分析
西班牙女足 對 英格蘭女足賠率
英格蘭女足抗壓力強
之前從未打入大賽決賽的西班牙女足，今屆一直在新西蘭打拼；上仗憑後備前鋒、巴塞隆拿新星巴娜尤伊露(Salma Paralluelo)先開紀錄，再憑皇家馬德里左閘卡蒙娜(Olga Carmona)遠射絕殺瑞典女足，有驚無險。「狂牛兵團」個人技術好，主帥維達(Jorge Vilda)調陣多變；但已連續4場失波，守將對抗性稍嫌不足，轉戰澳洲面對已「著火」的一眾三獅鋒將，可能是今場勝負關鍵，「冠軍」一注亦可支持英格蘭女足。
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