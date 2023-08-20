今日有咩波｜王牌前鋒女子世界盃決賽復出 英格蘭女足力足擋「狂牛」

王牌復出，無懼狂牛！「三獅兵團」英格蘭女足果然贏大賽經驗，抵住主場球迷壓力入女子世界盃決賽；周日續在「福地」悉尼的澳洲體育場，硬撼「狂牛」兵團西班牙女足，大好消息是「三獅」首席射手蘿倫占士(Lauren James)停賽復出，今場女足世盃冠軍戰，足智彩開出西班牙女足讓0/0.5球，決撐「三獅」女足下盤 (球賽編號FB8116，8月20日18:00開賽 Viu96台直播)。

英格蘭女足抗壓力強

