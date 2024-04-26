今日有咩波｜留力歐聯 皇馬難破皇蘇

今晚西甲獨腳戲將演「皇家」對決，由皇家蘇斯達迎戰皇家馬德里。目前排名第6的皇蘇，仍要為保住前列位置而戰；加上主力回歸，今夜可強陣出擊。反觀皇馬奪標形勢大好，兼要為下周中歐聯大戰留力，今場寧撐足智彩「讓球」平手盤的皇蘇。(球賽編號FB5424，4月27日03:00開賽)

西甲爭霸經過上輪國家打吡，皇馬3比2贏巴塞隆拿後，大致塵埃落定；皇馬現以32戰81分排榜首，拋離次席的巴塞11分；聯賽只餘6輪情況下，冠軍基本已是皇馬囊中物，換句話說亦有失分空間。