今日有咩波｜留力歐聯 皇馬難破皇蘇

今晚西甲獨腳戲將演「皇家」對決，由皇家蘇斯達迎戰皇家馬德里。目前排名第6的皇蘇，仍要為保住前列位置而戰；加上主力回歸，今夜可強陣出擊。反觀皇馬奪標形勢大好，兼要為下周中歐聯大戰留力，今場寧撐足智彩「讓球」平手盤的皇蘇。(球賽編號FB5424，4月27日03:00開賽)
西甲爭霸經過上輪國家打吡，皇馬3比2贏巴塞隆拿後，大致塵埃落定；皇馬現以32戰81分排榜首，拋離次席的巴塞11分；聯賽只餘6輪情況下，冠軍基本已是皇馬囊中物，換句話說亦有失分空間。
再者，皇馬在下周中將會在歐聯4強首回合，作客德甲勁旅拜仁慕尼黑，勢令主帥安察洛堤為今場陣容進行大幅輪換，實力難免削弱。根據西媒消息，陣內主力除在歐聯停賽的丹尼爾卡華積今場擔正外，其餘主力會被收起，平時較少上陣或剛傷愈的球星包括後衛艾達米列達奧、中場阿達古拿、丹尼施巴路斯、巴謙戴亞斯，以至門將阿列沙巴拿加都有望正選出戰。
現排第6的皇蘇，中後場兩大主力蘇比文迪及蘇比迪亞波監刑滿，今場復出擔正；而中場久保建英與後衛奧迪奧蘇拿據報亦會重返正選，誓打爭氣波。皇蘇近5場聯賽錄得3勝2和不敗，主場火力上升，今場有力坐和望贏。
另外，西甲周六晚尚有前四爭奪戰，第4位馬德里體育會迎戰第5位畢爾包。兩軍現時相差3分，畢爾包為爭入前四踢下屆歐聯決不退讓。馬體會早前在歐聯出局，上仗西甲又吞下艾拉維斯兩蛋，狀態低迷；要贏近6場聯賽僅嘗一敗的畢爾包，恐怕有心無力，必捧受讓的畢爾包。(球賽編號FB5472，4月28日03:00開賽)相關連結：香港賽馬會網頁