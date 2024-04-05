今日有咩波｜畢爾包強「細」有攻「略」爭西盃

本周末西甲休戰，但周六晚深夜上演西班牙盃決賽，由畢爾包對馬略卡，在中立場西維爾奧林匹克體育場決鬥。貴為西盃史上奪標次數第二多的畢爾包，對上一次奪冠已是1983/84球季，如今力爭相隔40年再嘗冠軍滋味，鬥志十足也會格外謹慎；撞正牌面較低的馬略卡料以穩陣波行先，今場入球不會多。(4月7日04:00開賽)
西盃史上奪標次數最多的是巴塞隆拿，歷來曾31度封王；而畢爾包則以23次居次，較20次奪冠的皇家馬德里更多。畢爾包暫排西甲第5，實力肯定勝過排名第15位的馬略卡，但畢爾包主帥華爾維迪(Ernesto Valverde)是經驗豐富的名帥，今場戰略料較謹慎，務求穩中求勝，不會輕敵。
畢爾包上圈「雙殺」馬德里體育會晉級，雖然上仗聯賽以0比2不敵皇馬，但該隊近5戰3勝1和1負，其中4場未有失波。人腳方面，盃賽門將阿基利沙巴拿(Julen Agirrezabala)將會擔正出戰，唯一是中堅耶雷艾華利斯(Yeray Alvarez)受傷被逼缺陣，由丹尼爾維維安(Dani Vivian)頂替。
2003年冠軍馬略卡上圈憑互射12碼淘汰皇家蘇斯達，近期防守表現出色，聯賽計近4戰有3場保住不失；包括上仗讓盃賽門將基爾夫(Dominik Greif)擔正之戰，為他提供在大戰前最佳熱身機會。大軍今場將以穩守突擊踢法制勝，要戰至加時甚至互射12碼亦不奇，博「入球」細最穩。 (相關連結：香港賽馬會網頁)