今日有咩波｜畢爾包強「細」有攻「略」爭西盃

本周末西甲休戰，但周六晚深夜上演西班牙盃決賽，由畢爾包對馬略卡，在中立場西維爾奧林匹克體育場決鬥。貴為西盃史上奪標次數第二多的畢爾包，對上一次奪冠已是1983/84球季，如今力爭相隔40年再嘗冠軍滋味，鬥志十足也會格外謹慎；撞正牌面較低的馬略卡料以穩陣波行先，今場入球不會多。(4月7日04:00開賽)

西盃史上奪標次數最多的是巴塞隆拿，歷來曾31度封王；而畢爾包則以23次居次，較20次奪冠的皇家馬德里更多。畢爾包暫排西甲第5，實力肯定勝過排名第15位的馬略卡，但畢爾包主帥華爾維迪(Ernesto Valverde)是經驗豐富的名帥，今場戰略料較謹慎，務求穩中求勝，不會輕敵。