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波經
2024-01-22 04:30:29
日報

今日有咩波｜白禮頓迎狼隊鬥攻格 近季交手例無悶場

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艾斯度比倫 祖奧柏度

周一英超獨腳戲，白禮頓迎戰狼隊。白禮頓今季聯賽主場「例入例失」，娛樂性十足；狼隊季內聯賽客場失球數字高企，同樣攻強守弱。兩支踢法主攻球隊狹路相逢，足智彩開出入球中位數[2.5]球，預期今場「大」踢進攻足球！(球賽編號FB0578，1月23日03:45開賽)

白禮頓兩匹快馬三笘薰、西蒙艾丁拿(Simon Adingra)雖然正在出戰亞洲盃與非國盃；不過「海鷗」前線炮手眾多，上圈英足盃就憑射手祖奧柏度(Joao Pedro))梅開二度，加上一對得分後衛佩華斯艾斯度比倫(Pervis Estupinan、李維士鄧克(Lewis Dunk)各建一功，以及老將柏斯高哥斯(Pascal Gross)交出2次助攻，作客4比2反勝英冠史篤城晉級。

海鷗主場戰力十足

海鷗今季已戰10輪英超主場，錄得5勝4和1負，只曾不敵韋斯咸；主場戰力十足，但共通點就是場場入波兼失波，絕無悶場。再留意該隊上輪英超主場，祖奧柏度及佩華斯艾斯度比倫同樣交出好表現下，連年輕右閘軒素活特(Jack Hinshelwood)亦嶄露頭角先開紀錄，得以技術性4比2擊倒熱刺。縱然該隊上仗英超出訪韋斯咸，悶和收場；但回歸福地出戰，預期形勢截然不同。
 

狼隊 沙拉比亞

狼隊英超走勢佳

狼隊剛在英足盃重賽，鬥到加時才以3比2反勝賓福特晉級，但早前在英超戰場，卻持續大勇；接連擊敗車路士、賓福特與愛華頓共轟入9球。首席射手黃喜燦、左翼衛艾洛利(Rayan Ait-Nouri)、防守中場保巴卡查奧爾(Boubacar Traore)，近期均被所屬國家隊徵召要缺陣；幸好一對進攻主力馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)與沙拉比亞(Pablo Sarabia)，近期均有上佳演出，令球隊入球停不了。

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今季10輪英超作客，狼隊僅取3勝1和6負，其中8場有入波，包括上輪英超作客就4比1大炒賓福特，攻強守弱的特性與今場的「海鷗」近似。再者，雙方近4次英超交手，狼隊全敗勁失16球，包括上季南下白禮頓慘吞6蛋；但以狼隊近戰不敗的勇態，可彌補對賽輸蝕的不足，寧先取「入球」大！

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