今日有咩波｜皇蘇欠火 「細」迎艾拉維斯

歇冬後的西甲今夜起重開，先演3場；焦點當然是前列分子皇家蘇斯達，主場對下游的艾拉維斯。皇蘇歇冬前表現回落，聯賽連和，進攻發揮暫難信賴；預計面對態沉的艾拉維斯亦難言穩勝，不如博「入球」細更穩。(球賽編號FB0106，1月3日02:15開賽)
望皇蘇回氣後提升狀態
皇蘇在歇冬前接連賽和貝迪斯與卡迪斯0比0，暫排第6，面對對手的刻意死守，猶如老鼠拉龜；中前場戰將如烏馬沙迪(Umar Sadiq)、久保建英與奧耶沙巴爾(Mikel Oyarzabal)等都疲態畢露。雖然歇冬休戰期能讓球員回氣，但復賽後要馬上提升狀態亦不容易；球隊日前復操仍有前鋒巴倫尼特斯亞(Barrenetexa)及後衛阿列斯艾路斯當度(Elustondo)缺操，今場難望披甲，雖有地利，只是可勝不穩。
目前排第16位的艾拉維斯，要為護級努力，該隊歇冬前聯賽3連敗，計聯賽近4戰更一球不入，鋒力不足當然是一大問題；但防線未算太差，僅曾作客基羅納吞下3蛋，而上仗面對班霸皇家馬德里僅輸0比1。艾拉維斯早前宣布從西乙次席的費路爾競賽，簽入前鋒卡路士維辛迪(Carlos Vicente)；但此子上半季在西乙都僅入4球，並非多產射手，難望即時提升艾拉維斯火力，今場必死守求搶分，料入球不會多。
格連活特基達菲愈戰愈勇
同晚兩場西甲，早場，基達菲在曼聯借將格連活特(Mason Greenwood)融入球隊後，愈踢愈好，近3場聯賽2勝1和；今戰主場面對近8輪西甲不勝的華歷簡奴，勝券在握。(球賽編號FB0102，1月3日0:00開賽)尾場，華倫西亞近況回勇，近兩場聯賽1勝1和，主場遇上近期防線中門大開、近3場聯賽失9球的維拉利爾，佔地利的「蝙蝠兵團」應可坐和望贏。(球賽編號FB0101，1月3日04:30開賽)