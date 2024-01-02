今日有咩波｜皇蘇欠火 「細」迎艾拉維斯

歇冬後的西甲今夜起重開，先演3場；焦點當然是前列分子皇家蘇斯達，主場對下游的艾拉維斯。皇蘇歇冬前表現回落，聯賽連和，進攻發揮暫難信賴；預計面對態沉的艾拉維斯亦難言穩勝，不如博「入球」細更穩。(球賽編號FB0106，1月3日02:15開賽)

望皇蘇回氣後提升狀態

皇蘇在歇冬前接連賽和貝迪斯與卡迪斯0比0，暫排第6，面對對手的刻意死守，猶如老鼠拉龜；中前場戰將如烏馬沙迪(Umar Sadiq)、久保建英與奧耶沙巴爾(Mikel Oyarzabal)等都疲態畢露。雖然歇冬休戰期能讓球員回氣，但復賽後要馬上提升狀態亦不容易；球隊日前復操仍有前鋒巴倫尼特斯亞(Barrenetexa)及後衛阿列斯艾路斯當度(Elustondo)缺操，今場難望披甲，雖有地利，只是可勝不穩。