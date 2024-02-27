今日有咩波｜皇蘇西盃迎馬略卡做「大」騷

西班牙盃4強次回合，今晚先有皇家蘇斯達主場對馬略卡。首回合雙方互交白卷，今場贏波一方將可殺入決賽。皇蘇近期表現飄忽，剛戰西甲不敵維拉利爾後，傷兵名單進一步加劇，縱然實力佔先，但防線漏洞多，只是可勝不穩；對手馬略卡近況尚算不俗，為實現捧盃希望決不相讓。兩軍今場對攻，「入球」大值得一捧。(球賽編號FB2174，2月28日04:30開賽)
皇蘇近期狀態平平，剛戰西甲主場以1比3不敵維拉利爾，各項賽事近7場只嘗一勝；雖然該勝仗正是來自聯賽以2比1打敗馬略卡，但球隊剛戰再有前鋒巴倫尼特斯亞、中場薩哈恩及後防主力咸馬利查奧爾傷出，今場皆上陣成疑，令本已有包括奧迪奧蘇拿、艾恩蒙路斯及卡路士費南迪斯等的傷兵名單，進一步擴大，打擊爭勝信心。
皇蘇應付死球欠集中
更麻煩的是，皇蘇近期防線出現問題，尤其是在防守死球上，原來已經連續4場因死球失波；主帥恩馬奴爾苦無解決之法，今場唯有盼望近期狀態回勇的久保建英，與將會復任正選的前鋒烏馬沙迪擦出火花，以攻為守，力爭勝利。
馬略卡雖然排聯賽榜下游，但剛戰西甲與艾拉維斯打和1比1，各項賽事近4戰只嘗一敗，表現尚算硬淨，計近3場「有入有失」；上仗聯賽停賽的後衛安東尼奧雷路將會復出擔正，但限於實力，要穩住防線亦不易，為爭入決賽或跟皇蘇對攻，今場有望合演入球騷。