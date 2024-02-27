今日有咩波｜皇蘇西盃迎馬略卡做「大」騷

西班牙盃4強次回合，今晚先有皇家蘇斯達主場對馬略卡。首回合雙方互交白卷，今場贏波一方將可殺入決賽。皇蘇近期表現飄忽，剛戰西甲不敵維拉利爾後，傷兵名單進一步加劇，縱然實力佔先，但防線漏洞多，只是可勝不穩；對手馬略卡近況尚算不俗，為實現捧盃希望決不相讓。兩軍今場對攻，「入球」大值得一捧。(球賽編號FB2174，2月28日04:30開賽)

皇蘇近期狀態平平，剛戰西甲主場以1比3不敵維拉利爾，各項賽事近7場只嘗一勝；雖然該勝仗正是來自聯賽以2比1打敗馬略卡，但球隊剛戰再有前鋒巴倫尼特斯亞、中場薩哈恩及後防主力咸馬利查奧爾傷出，今場皆上陣成疑，令本已有包括奧迪奧蘇拿、艾恩蒙路斯及卡路士費南迪斯等的傷兵名單，進一步擴大，打擊爭勝信心。